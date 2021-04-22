В Беларуси планируется увеличивать строительство арендного жилья

Источник материала: БT

В Беларуси планируется наращивать объемы строительства арендного жилья за счет привлечения частных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства. Для этого планируется предоставлять застройщикам без аукционных торгов сразу два земельных участка для строительства арендного жилья и жилого дома на коммерческих условиях. При этом земельные участки должны быть переданы без зданий под снос. Строительство инженерных сетей для арендного дома планируется осуществлять за счет государства, а для коммерческого дома будет компенсация в размере 50 процентов. Планируется предоставить и налоговые льготы. Предложения будут еще обсуждаться с учетом позиций всех заинтересованных сторон.