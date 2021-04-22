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Подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память"

22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сохранить память о ликвидаторах и не допустить повторения трагедии! В Минске подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память". Всего поступило около 200 заявок от юного поколения. Номинации две: изучение судеб участников ликвидации, а также творческие проекты.

Лидия Жур, замдиректора Республиканского центра экологии и краеведения: Это и плакаты, и рисунки, и стихи, видеоролики дети создавали. Те творческие работы, в которых они подчеркнули - нужно помнить о таких авариях, чтобы они не повторяли в дальнейшем.Константин Цыганков, учащийся Зубревичского детского сада - средней школы: В моем агрогородке проживают три ликвидатора, один из них - мой учитель. Ситуация была страшная. И вот эти люди - герои нашего времени.
35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память"


Церемония награждения прошла в Республиканском центре краеведения и экологии. Там же участники пообщались с одним из ликвидаторов. К слову, события на Чернобыльской АЭС в эти дни вспоминают во всем мире. 26 апреля - 35 лет с момента аварии на четвертом энергоблоке.

 
Теги: Минск
 
 
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Сохранить память о ликвидаторах и не допустить повторения трагедии! В Минске подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память". Всего...
 
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