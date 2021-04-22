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Подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память"
22.04.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сохранить память о ликвидаторах и не допустить повторения трагедии! В Минске подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память". Всего поступило около 200 заявок от юного поколения. Номинации две: изучение судеб участников ликвидации, а также творческие проекты.
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Сохранить память о ликвидаторах и не допустить повторения трагедии! В Минске подведены итоги республиканского конкурса "Чернобыль: судьбы, события, память". Всего...
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