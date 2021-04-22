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Более 800 рабочих мест представят предприятия области на электронной ярмарке вакансий
22.04.2021 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 апреля пройдет Брестская областная электронная ярмарка вакансий для тех, кто ищет работу, пишет
Участниками станут более 40 предприятий области, которые представят более 800 вакансий. 180 рабочих мест будут от предприятий Бреста: БЭМЗ, «Брестское пиво», Брестская областная клиническая больница, «Брестский общественный транспорт».
Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 на сайте
Свои вопросы можно направить на электронный почтовый ящик областной службы занятости ebrestktzsz@mintrud.by или задать по телефону 8 (0162) 20-49-19.
Также онлайн-консультирование будут осуществлять и специалисты службы занятости г. Бреста: ecbrest@mintrud.by, телефон 8 (0162) 53-91-77.
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Среди нанимателей - БЭМЗ, «Брестское пиво», Брестская областная клиническая больница, «Брестский общественный транспорт».
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