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Более 800 рабочих мест представят предприятия области на электронной ярмарке вакансий

22.04.2021 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 апреля пройдет Брестская областная электронная ярмарка вакансий для тех, кто ищет работу, пишет Zarya.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Участниками станут более 40 предприятий области, которые представят более 800 вакансий. 180 рабочих мест будут от предприятий Бреста: БЭМЗ, «Брестское пиво», Брестская областная клиническая больница, «Брестский общественный транспорт».

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 на сайте Государственной службы занятости. На время работы ярмарки можно будет в режиме онлайн проконсультироваться по вопросам трудоустройства.

Свои вопросы можно направить на электронный почтовый ящик областной службы занятости ebrestktzsz@mintrud.by или задать по телефону 8 (0162) 20-49-19.

Также онлайн-консультирование будут осуществлять и специалисты службы занятости г. Бреста: ecbrest@mintrud.by, телефон 8 (0162) 53-91-77.

 
Теги: Брест
 
 
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Среди нанимателей - БЭМЗ, «Брестское пиво», Брестская областная клиническая больница, «Брестский общественный транспорт».
 
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