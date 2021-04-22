«Ожидается похолодание». Отопление в Бресте пока отключать не планируют

Источник материала: Tut.by

В Бресте на этой неделе не будут отключать отопление. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.



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Несмотря на то, что в Бресте несколько дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и выше, власти решили повременить с отключением отопления.

«Согласно данным филиала „Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, с 22 апреля ожидается похолодание, в том числе с достижением минусовых температур в ночные и утренние часы», — пояснил Александр Рогачук.

Таким образом пока батареи будут теплыми как минимум до 26 апреля.