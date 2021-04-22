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«Ожидается похолодание». Отопление в Бресте пока отключать не планируют
22.04.2021 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте на этой неделе не будут отключать отопление. Об этом сообщил в
Несмотря на то, что в Бресте несколько дней среднесуточная температура воздуха составляет +8°С и выше, власти решили повременить с отключением отопления.
«Согласно данным филиала „Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“, с 22 апреля ожидается похолодание, в том числе с достижением минусовых температур в ночные и утренние часы», — пояснил Александр Рогачук.
Таким образом пока батареи будут теплыми как минимум до 26 апреля.
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С 22 апреля ожидается похолодание. Утром и ночью возможны заморозки.
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