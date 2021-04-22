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"Сузор'е" талантов Центрального района столицы во Дворце культуры профсоюзов
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Сузор'е" талантов представил Центральный район на подмостках столичного Дворца культуры профсоюзов. Со своими творческими номерами выступили 12 организаций. Кроме традиционных жанров - песен и танцев - участники удивляли фокусами и владением музыкальными инструментами. Фестиваль объединил как профессионалов, так и любителей сценического искусства. По возрасту никаких ограничений. Самым маленьким артистам 8 лет. А самые опытные конкурсанты творчеством начали заниматься уже на пенсии.
Кроме сценических номеров, участники фестиваля подготовили выставку декоративно-прикладного искусства
На ней собрали художественные произведения в разных стилях и техниках. В экспозиции Дворца детей и молодежи, например, около 50 работ. Все участники гала-концерта получили звание лауреатов фестиваля. Лучшие номера жюри отобрало для участия на городском этапе конкурса.
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"Сузор'е" талантов представил Центральный район на подмостках столичного Дворца культуры профсоюзов. Со своими творческими номерами выступили 12 организаций....
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