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Воду можно пить уже в трех дошкольных учреждениях Минска, пострадавших от аварии
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Результаты лабораторных исследований проб воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но еще не получена информация от санитарных служб по остальным пробам, отобранным в контрольных точках.
Контроль качества воды продолжается
Пока мониторинг качества питьевой воды продолжается, жителям трех районов столицы специалисты по-прежнему рекомендуют использовать воду из-под крана исключительно в бытовых целях.
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Результаты лабораторных исследований проб воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но...
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