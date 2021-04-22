Воду можно пить уже в трех дошкольных учреждениях Минска, пострадавших от аварии

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Результаты лабораторных исследований проб воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но еще не получена информация от санитарных служб по остальным пробам, отобранным в контрольных точках.

Контроль качества воды продолжается



Пока мониторинг качества питьевой воды продолжается, жителям трех районов столицы специалисты по-прежнему рекомендуют использовать воду из-под крана исключительно в бытовых целях.



В пострадавшие от коммунальной аварии районы Минска питьевую воду доставляют автоцистерны - всего их более 20. Их локация постоянно меняется в зависимости от потребностей жителей микрорайонов.





