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Виктор Ярошук несколько десятилетий собирает портфолио обитателей дикой природы
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стать невидимкой и ждать, когда вылетит птица. Фотоохотник из Негорельского лесхоза Виктор Ярошук уже несколько десятилетий собирает портфолио обитателей дикой природы. Журавли и олени, зайцы и бобры - в кадр попадают почти все представители местной фауны.
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Стать невидимкой и ждать, когда вылетит птица. Фотоохотник из Негорельского лесхоза Виктор Ярошук уже несколько десятилетий собирает портфолио обитателей...
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