Виктор Ярошук несколько десятилетий собирает портфолио обитателей дикой природы

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Стать невидимкой и ждать, когда вылетит птица. Фотоохотник из Негорельского лесхоза Виктор Ярошук уже несколько десятилетий собирает портфолио обитателей дикой природы. Журавли и олени, зайцы и бобры - в кадр попадают почти все представители местной фауны.



Кстати, биоразнообразие Виктор начал изучать еще в школе. Зеленые экскурсии ему проводил папа-лесник. А сейчас фотолюбитель и сам может преподавать зоологию. На своеобразное сафари отправилась Елена Витко (видео).