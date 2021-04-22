ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Ярошук несколько десятилетий собирает портфолио обитателей дикой природы

22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Стать невидимкой и ждать, когда вылетит птица. Фотоохотник из  Негорельского лесхоза  Виктор Ярошук  уже несколько десятилетий собирает портфолио обитателей дикой природы. Журавли и олени, зайцы и бобры - в кадр попадают почти все представители местной фауны.

Кстати, биоразнообразие Виктор начал изучать еще в школе. Зеленые экскурсии ему проводил папа-лесник. А сейчас  фотолюбитель и сам может преподавать зоологию. На своеобразное сафари отправилась Елена Витко (видео).


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стать невидимкой и ждать, когда вылетит птица. Фотоохотник из  Негорельского лесхоза  Виктор Ярошук  уже несколько десятилетий собирает портфолио обитателей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 800 рабочих мест представят предприятия области на электронной ярмарке вакансий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by