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А.Турчин: Новая школа в Столбцах должна быть открыта к 1 сентября
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Александр Турчин лично проверил готовность объекта и качество строительных работ. Кстати, в городе это будет четвертое учреждение общего образования. Сейчас функционируют две школы и гимназия, там обучаются более 2,5 тысячи школьников. Новостройка же рассчитана на 720 мест.
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Александр Турчин лично проверил готовность объекта и качество строительных работ. Кстати, в городе это будет четвертое учреждение общего образования. Сейчас...
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