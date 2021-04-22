А.Турчин: Новая школа в Столбцах должна быть открыта к 1 сентября

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Александр Турчин лично проверил готовность объекта и качество строительных работ. Кстати, в городе это будет четвертое учреждение общего образования. Сейчас функционируют две школы и гимназия, там обучаются более 2,5 тысячи школьников. Новостройка же рассчитана на 720 мест.



Первый звонок в День знаний прозвучит также в Смолевичской школе и агрогородке Колодищи. В эксплуатацию введут и детский сад в поселке Дружный. Кроме этого, в регионе строят и другие социально значимые объекты: поликлинику в Жодино, корпус детской поликлиники в Борисове. Медучреждение появится также в Боровлянах, а в Старых Дорогах - бассейн.