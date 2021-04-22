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Прогноз погоды на 23 апреля
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация. Погоду в Беларуси будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса, ночью по юго-востоку республики сохранится влияние атмосферного фронта.
В дневные часы 23 апреля (пятница) местами по стране ожидаются грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Синоптическая ситуация. Погоду в Беларуси будет в основном определять неустойчивая холодная воздушная масса, ночью по юго-востоку республики сохранится влияние...
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