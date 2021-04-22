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Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов. В отношении 53-летней женщины принято к производству уголовное дело по статье "Материальное обеспечение действий, грубо нарушающих общественный порядок". По данным Следственного комитета, фигурантка, будучи учредителем и директором благотворительной фирмы, финансово поддерживала участников митингов, которые проходили в августе.
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Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов. В отношении 53-летней женщины принято к производству уголовное дело по статье "Материальное обеспечение...
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