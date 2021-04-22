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Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов

22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов. В отношении 53-летней женщины принято к производству уголовное дело по статье "Материальное обеспечение действий, грубо нарушающих общественный порядок". По данным Следственного комитета, фигурантка, будучи учредителем и директором благотворительной фирмы, финансово поддерживала участников митингов, которые проходили в августе. 

Дмитрий Лира, начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси:

Указанные обстоятельства проверялись в рамках исполнения поручений, данных следователем органу дознания, по возбужденному в отношении женщины в декабре 2020 года уголовному делу по ч. 3 ст. 210 УК по фактам неправомерного использования денежных средств, полученных на благотворительные нужды. Уголовные дела соединены в одно производство. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.

 
 
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Жительницу Пинска подозревают в финансировании протестов. В отношении 53-летней женщины принято к производству уголовное дело по статье "Материальное обеспечение...
 
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