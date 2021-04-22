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МАРТ держит на особом контроле повышение цен на питьевую воду
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо все три пострадавших района Минска организован подвоз питьевой воды. Всего задействовано более 20 автоцистерн. Они находятся на улицах Ландера, Асаналиева, Рокоссовского и по другим адресам. Жители набирают воду впрок для себя и соседей, им помогают волонтеры БРСМ - пожилым людям ребята приносят воду домой.
В этих условиях МАРТ обращает внимание на недопустимость злоупотреблений при формировании цен на питьевую воду. Ведомство держит ситуацию на особом контроле.
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Во все три пострадавших района Минска организован подвоз питьевой воды. Всего задействовано более 20 автоцистерн. Они находятся на улицах Ландера, Асаналиева,...
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