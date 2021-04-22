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Активисты Союза молодежи Минской области представили свои бизнес-проекты

22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Молодежные инициативы и планы по их реализации обсудили сегодня в Логойском районе во время открытого диалога. Активисты Союза молодежи Минской области - представители рабочей молодежи, задействованные в сфере экономики, транспорта и  в строительстве, - представили свои бизнес-проекты. Участники форума поестили ведущие сельскохозяйственные и промышленные предприятия Логойского района, где ознакомились с условиями труда и социальной поддержкой молодых специалистов и молодых семей.  

Активисты Союза молодежи Минской области представили свои бизнес-проекты

Участники молодежного форума также посетили Паненскую гору в Логойске

Здесь расположен мемориал с именами солдат, которые защищали город в первый месяц Великой Отечественной войны. К памятнику молодые люди возложили цветы.



 
 
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Молодежные инициативы и планы по их реализации обсудили сегодня в Логойском районе во время открытого диалога. Активисты Союза молодежи Минской области -...
 
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