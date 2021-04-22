Активисты Союза молодежи Минской области представили свои бизнес-проекты

Источник материала: БT

Молодежные инициативы и планы по их реализации обсудили сегодня в Логойском районе во время открытого диалога. Активисты Союза молодежи Минской области - представители рабочей молодежи, задействованные в сфере экономики, транспорта и в строительстве, - представили свои бизнес-проекты. Участники форума поестили ведущие сельскохозяйственные и промышленные предприятия Логойского района, где ознакомились с условиями труда и социальной поддержкой молодых специалистов и молодых семей.







Участники молодежного форума также посетили Паненскую гору в Логойске

Здесь расположен мемориал с именами солдат, которые защищали город в первый месяц Великой Отечественной войны. К памятнику молодые люди возложили цветы.



