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Активисты Союза молодежи Минской области представили свои бизнес-проекты
22.04.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Молодежные инициативы и планы по их реализации обсудили сегодня в Логойском районе во время открытого диалога. Активисты Союза молодежи Минской области - представители рабочей молодежи, задействованные в сфере экономики, транспорта и в строительстве, - представили свои бизнес-проекты. Участники форума поестили ведущие сельскохозяйственные и промышленные предприятия Логойского района, где ознакомились с условиями труда и социальной поддержкой молодых специалистов и молодых семей.
Участники молодежного форума также посетили Паненскую гору в Логойске
Здесь расположен мемориал с именами солдат, которые защищали город в первый месяц Великой Отечественной войны. К памятнику молодые люди возложили цветы.
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Молодежные инициативы и планы по их реализации обсудили сегодня в Логойском районе во время открытого диалога. Активисты Союза молодежи Минской области -...
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