В подвешенном состоянии. История многодетной семьи из Бреста, которая готовится на три года отправить папу на «химию»

Источник материала: Tut.by

37-летний брестчанин Андрей Колос работает в одной из проектных организаций города. С его участием, например, разрабатывали проект уникального светомузыкального фонтана на пешеходной улице Советской. Он же помогал проектировать гостиницу Hilton, которая задала «деловой» архитектурный облик улице Махновича. Андрей — квалифицированный специалист, прилежный семьянин, который воспитывает с женой Ольгой троих детей. До недавнего времени он не был судим, не привлекался — а 1 апреля получил сразу три года «химии» за вывешенное в лесу чучело с табличками «украл голоса» и «судил невиновных». До рассмотрения жалобы областным судом Андрей на свободе. Семья надеется на лучшее — смягчение приговора хотя бы до «домашней химии», — но готовится к худшему. Старший сын Женя учится помогать маме с младшими. Трехлетний Тихон и шестилетняя Маша обещают быть более самостоятельными. Мама Ольга лихорадочно ищет работу после декрета, а Андрей работает с утра до вечера, чтобы сформировать хоть какую финансовую подушку безопасности на случай, если ему все-таки придется на время покинуть семью.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Андрея отправили на химию за события октября прошлого года. 23-го числа две брестчанки сделали чучело из сухой травы, мусорных пакетов и пустых бутылок. Куклу они оставили в лесу возле Варшавского шоссе. Через несколько часов к ней подъехал Андрей со своим знакомым из чата. Они обмотали манекен веревкой и повесили на дерево. К чучелу были прикреплены надписи «украл голоса» и «судил невиновных».

В Бресте протестный перфоманс с чучелом по большому счету остался незамеченным. Кукла повисела ночь, наутро о ней, по официальным данным, на 102 сообщил горожанин, который проезжал мимо.

Чучело сняли, назначили проверку.

Следствие посчитало, что манекен символизировал президента, а обвиняемые действовали с «исключительным цинизмом», нарушили общественный порядок «из хулиганских побуждений» и выразили «неуважение к обществу».

«Старший сын перепрыгнул в кровать к младшему и просто его обнял, чтобы ему страшно не было»

Семья Колос живет в одном из новых спальных микрорайонов города. Двор дружный: с чаепитиями, общением и субботниками.

До событий августа прошлого года Андрей политикой интересовался мало, в партиях, организациях, движениях не состоял. Жил обычной жизнью: работа, дом, семья.

— Я старался от политики и старшего сына уберечь. Мы с ним на эту тему не разговаривали. Ему же еще 11 лет. Хотя, когда следующие выборы будут, ему уже будет 16 лет. Я об этом задумывался. Это, возможно, и побудило меня на те действия. Я понимал, что через пять лет и он может столкнуться с несправедливостью и насилием, а мне не хотелось бы, — говорит Андрей.

…В ноябре, когда о перфомансе, казалось, уже все забыли, в квартиру семьи Колос вломился ОМОН. Андрея и Ольгу уложили на пол. Затем Андрею надели на голову мешок и увезли в райотдел.

— Когда они вломились, я даже не понимала, что происходит, — рассказывает Ольга, которая вообще, говорит, ни о каких чучелах не знала. — Проснулась от того, что муж кричит: «Я одеваюсь, сейчас открою, не ломайте дверь». Он только шорты успел накинуть. Я — штаны. Муж открывает дверь — и как будто рой в квартиру залетает. У нас в детской стоит двухъярусная кровать. Старший сын перепрыгнул в кровать к младшему и просто его обнял, чтобы страшно не было. А дочка только через неделю рассказала, что она залезла под одеяло, лежала и не шевелилась. Я думала, что она крепко спала.



Фонтан на улице Совесткой, проектировать который помогал Андрей Колос. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Андрея уложили на пол в зале, а Ольгу — в детской. Сверху, говорит женщина, ей на спину надавил коленом силовик в черном.

— Потом Андрея забрали, а мне сказали вставать. Я встаю и прикрываю ладонями глаза потому, что они раньше кричали «не смотреть», а я не хотела их провоцировать. (…) Они начали смеяться, один сказал: «Да опускай ты руки». А еще один попросил меня успокоить детей, сказать им, что это было представление.

«Мам, а посреди ночи к нам никто не придет?»

Когда Андрея увели, в квартире прошел обыск. Всю технику изъяли. Ольга первое время даже позвонить никому не могла, так как не было мобильного телефона. Позже от адвоката она узнала, что муж обвиняется по делу о замыкании рельс.

— Детям было очень тяжело, — рассказывает Андрей. — Они потом от каждого хлопка двери, от каждого звонка вздрагивали. Пришлось двери уплотнять, чтобы не стучали вообще. Сквозняк двери шелохнет — они вздрагивают или вскакивают. Тяжело очень было. Сейчас прошло время, они немного успокоились.

— Младший не понял, что произошло, — добавляет Ольга. — Но испуг у него есть до сих пор. Когда мы ложимся спать, он иногда берет меня за руку и спрашивает: «Мам, а посреди ночи к нам никто не придет?». Дочь на эту тему не очень хочет говорить. Я стараюсь не фокусировать на этом внимание, чтобы у нее этот эпизод не отложился в памяти. Старший понял, что произошло. Дети во дворе спрашивали: где твой папа, кто его забирал. Он старался уходить от этих вопросов, говорил: «У моего папы все хорошо». Он у нас ходит в воскресную школу ходит — и я знаю, что он молился за папу, чтобы все было хорошо и чтобы папу поскорее отпустили. Когда Андрей вернулся домой [через 13 дней в ИВС], Женя пришел из школы — и они просто обнялись. Это было громче, чем любые слова.



Отель Hilton на первом плане и группа жилых домов. Фото: Вечерний Брест

Не прошел бесследно «ночной рейд» и для Ольги:

— Месяца два после этого я перед сном клала у изголовья штаны, чтобы просто успеть одеться. Не знаю, почему, ведь это же не самое главное — но я без этого не могла уснуть. Пробовала себя отучить — а потом вставала ночью и все равно клала возле себя штаны. Теперь уже нет, но перед сном я напоминаю себе, как инструкцию, что штаны лежат там, очки — там.

Пока Андрея не было, семье помогали близкие и друзья.

— В такие моменты очень хорошо открываются человеческие качества знакомых и незнакомых людей. Люди меня поразили своей добротой и отзывчивостью. Нам все помогали. Кто-то приходил просто поговорить и успокоить, кто-то приходил, спрашивал, что нужно — уходил и делал. Кто-то даже не спрашивал: просто брал и делал. Просить никого ни о чем не надо было. Звонили люди, спрашивали, что нужно по продуктам, когда мы были на самоизоляции. Я говорила, что ничего не нужно. Через некоторое время мне опять звонят и говорят: «Оль, пакет с продуктами у тебя под дверью». Мы им очень благодарны. Сложно даже описать словами, насколько в тот момент их помощь была важна.



Ольга и Андрей. Фото из семейного архива

«Посмотрите камеры, потратьте полчаса своего времени — и убедитесь, что я не выходил из дома»

Как оказалось, Андрея задержали якобы по уголовному делу, к которому он не имел никакого отношения. Его «упаковали» вместе с «речицкими партизанами» — группой брестчан, которых обвиняют в развешивании других чучел, поджоге покрышек на одном из перекрестков города, замыкании рельс. Сейчас это дело рассматривается в суде.

— Изначально меня подозревали по делу о блокировке железной дороги. Я следователю объяснил, что в ту ночь был дома. Можно посмотреть записи с камеры видеонаблюдения и убедиться. Прошло трое суток, меня уже вроде как освобождают, но сразу дают новую статью — якобы я покрышки жег. Я опять говорю, что и в этот день был дома — посмотрите записи видеокамер с дома. Опять задержали на три дня. Три дня проходят, я уже думал, что меня выпустят, а ко мне приходит следователь, говорит, что ошибся, что вменяют мне особо тяжкое преступление — часть третью (статьи 339 «Хулиганство» — TUT.BY) и задерживают не на трое суток, а на десять. Я удивился, опять говорю: «Ну посмотрите камеры, потратьте полчаса своего времени и убедитесь, что я не выходил из дома». В итоге меня держали, пока я не разблокировал свой телефон. На шестые сутки я его разблокировал — да там и так ничего не было.



Фото из семейного архива

По словам Андрея, после задержания к нему в РОВД применяли насилие. В Кобринском ИВС он просил вызвать врача. На третьи сутки его все-таки отвезли в больницу. После обследования брестчанина вернули в изолятор.

Когда Андрей вышел на свободу, он написал заявление в Следственный комитет, что к нему применяли насилие. За пять месяцев он прошел две судмедэкспертизы, однако уголовное дело так до сих пор и не возбудили — проводится проверка.

— Я понимаю, что перспективы нормальной нет. Но хотя бы у меня будут бумаги, где все зафиксировано. У меня были избиты ноги, травма грудной клетки, фингал под глазом, ушиб ушной раковины, — перечисляет свои травмы Андрей.

После сложного ноября Андрея несколько месяцев никто из органов не беспокоил.

— Я была уверена, что ничего подобного с нами больше не случится, — признается Ольга. — Я думала, что все, мы уже это прошли и больше такого не будет.

Однако утром 4 февраля к ним опять пришли — на этот раз по адресу. Все было вежливо и культурно. Дверь не выбивали, силу не применяли, на пол не укладывали, мешок на голову не надевали: просто попросили Андрея проехать с ними в райотдел и подождали, пока он соберет с собой сумку с вещами первой необходимости.

Как выяснилось, через два месяца после вывешенного у Варшавского шоссе чучела уголовное дело все же возбудили. Статья — «злостное хулиганство». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Андрей отказался давать показания — и его отправили на трое суток в изолятор. Через три дня вышел с подпиской о невыезде в статусе подозреваемого. Затем ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест ждать суда.



Суд по делу о чучелах. На первой лавке трое обвиняемых. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Иллюзий по поводу вердикта у Андрея не было, но надеялся, что, учитывая его семейное положение, положительные характеристики и чистую биографию, ему назначат «домашнюю химию», чтобы он мог продолжать работать по специальности и содержать семью. Суд решил по-другому. Двум обвиняемым женщинам назначили три года «домашней химии», а Андрею — столько же, но не дома, а в исправительном учреждении открытого типа.

После приговора он подал жалобу на приговор, надеясь на смягчение наказания. Хотя, говорит, как и в прошлый раз, иллюзий нет.

— Старшему сыну я попытался объяснить ситуацию. Сказал ему, что, возможно, скоро я уеду, что долго меня не будет потому, что такая ситуация в стране. Он еще не особо это понимает, но тем не менее уже готовится остаться за старшего, должен будет больше помогать маме с детьми, со всем. Он как-то быстро адаптировался к этому всему, повзрослел.

«Пока я дома — и это хорошо»

Сейчас семья ждет обжалования и готовится к папиной «химии». Андрей хватается за любую работу, чтобы оставить семье «подушку безопасности».

— Я просто сейчас в подвешенном состоянии. Если бы сказали, куда меня направят отбывать наказание, то можно было бы уже сейчас искать там какую-то работу. Я, в принципе, могу на своей нынешней работе работать удаленно. Если будет можно, то это, конечно, идеально. Но я не уверен, что дадут такую возможность. Может быть, если бы другая статья была, то вопросов бы не возникло. Я пока спокойно ко всему отношусь. Пока я дома — и это хорошо, — подбадривает сам себя Андрей.

Ольга по специальности инженер-конструктор. Однако фирма, где она работала раньше, за время ее декрета закрылась. Найти новое место по профилю ей пока не удалось.

— Маленький стаж и три декрета. Работу можно найти, но я прекрасно понимаю, что за ту зарплату, которую мне предлагают, тянуть троих детей будет сложно. Если Андрей поедет на «химию», ему придется искать там новую работу. Первый месяц ему самому нужны будут деньги, и не факт, что он сможет что-то найти с нормальной зарплатой. Есть еще крайний вариант — уехать к родственникам в Могилев, но мне не хотелось бы его использовать потому, что я очень люблю Брест и не хочу никого напрягать, — вздыхает Ольга, улыбается и добавляет: — Но как бы тяжело ни было, мы обязательно справимся.