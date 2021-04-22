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Митрополит Вениамин ответил политзаключенному Северинцу по поводу признания БЧБ-флага экстремистским
22.04.2021 19:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин ответил на обращение политзаключенного Павла Северинца не допустить того, чтобы бело-красно-белый флаг признали экстремистским. Ответ
Как указала Ольга, стиль и орфографию автора она сохранила.
«Вы заклікаеце не дапусціць, каб б-ч-б сцяг быў прызнаны экстрэмісцкім, яго Вы называеце „бел-чырвона-белым сцягам Хрыста“. Заўважым, што сцяг (флаг), герб і гімн з’яўляюцца сімваламі пэўнай дзяржавы. І ў Рэспублікі Беларусь ёсць такія дзяржаўныя сімвалы. Сімваламі ж Хрыста з’яўляецца Яго крыж і ікона.
Сапраўды, праваслаўныя архіерэі маюць на сваёй мантыі бел-чырвона-белыя палоскі - „струмяні“, якія служаць напамінам пра Прачыстую кроў Спасіцеля на белай Плашчаніцы. Але дадзенае спалучэнне колераў тканіны стала выкарыстоўвацца, акрамя названага вышэй выпадку, не з рэлігійнай, а з палітычнай мэтай.
Нельга пагадзіцца з Вамі, што бел-чырвона-белы сцяг — „сцяг Хрыста“. Хрыстос, Сын Божы і Сын Чалавечы, па-за палітыкай, прыйшоў усіх спасці. Ён не меў свайго сцяга, як не меў і „дзе галавы прытуліць“ (Лк. 9:58). Каб б-ч-б сцяг не быў прызнаны экстрэмісцкім, бачыцца дастатковым не выкарыстоўваць яго для выражэння палітычных поглядаў.
На іншыя пытанні, якія Вы ўзнімаеце, неаднаразова даваліся адказы ў маіх афіцыйных выступленнях і інтэрв'ю.
Жадаю Вам і Вашым блізкім з карысцю для душы правесці час Вялікага посту! Захоўвайце мір і дабрыню, развагу ў сваёй душы.
Роспіс, Божай міласцю мітрапаліт ВЕНІЯМІН»
Оппозиционный политик, соучредитель партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец был задержан 7 июня прошлого года и с тех пор находится за решеткой. После 75 суток административного ареста Павла не выпустили на свободу, а перевели в СИЗО № 1 в статусе подозреваемого по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков). В сентябре стало известно, что ему было предъявлено обвинение по части второй этой статьи. Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Политик признан политзаключенным.
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Митрополит Вениамин ответил политзаключенному Северинцу по поводу признания БЧБ-флага экстремистским
Ответ опубликовала на своей странице в Facebook Ольга Северинец.
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