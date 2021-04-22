Как правильно ухаживать за пионами весной - советы специалиста

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Пион - царь цветов. Его яркие, пышные цветки к тому же удивительно ароматные. А по красоте пионы, пожалуй, уступают только розам. Пионы выращивают уже более 2000 лет, их родиной считается Китай. Распускаются они в конце весны и знаменуют собой приход летнего сезона. Налюбоваться на их цветение просто невозможно!







Но чтобы кусты пиона были яркими, пышными и цвели долго, за ними нужно правильно ухаживать. Причем тщательный уход нужен именно весной.

В апреле пионы требуют прежде всего рыхления. Как только появятся почки и покажется основная масса ростков, почву вокруг кустиков нужно аккуратно подрыхлить. Если же землю вокруг растений оставить после зимы утоптанной, может развиться серая гниль.

Валентина Гайшун, научный сотрудник лаборатории цветоводства ЦБС НАН Беларуси:



Землю вокруг пионов нужно рыхлить очень аккуратно, чтобы не затронуть почку и не сломать ее. После обработки земли наступает время подкормок.

Чем подкормить пионы в апреле

В это время пионы подкармливают обычными азотсодержащими либо комплексными удобрениями. Делается это так: подрыхлили, подсыпали удобрение и закрыли.

При правильной посадке саженце пионов в удобренную почву первые 2-3 года растения можно не подкармливать. Кстати, пересаживать пионы весной специалист тоже не рекомендует.

Весенний уход за травянистыми и древовидными пионами

Травянистый пион - растение многолетнее. При хорошем уходе оно может цвести в течение 10 лет и более. Частых пересадок такие кусты не требуют. Также нежелательно пересаживать их весной, потому что стебли растений очень хрупкие, их можно поломать и испортить куст.

Все правила, о которых рассказано выше, применимы как к травянистым, так и к древовидным пионам. Единственное отличие - для древовидных пионов не нужно делать опору. Зато весной им необходима омолаживающая обрезка. При этом здоровые ветви обрезают до первой живой почки, а слабые - на высоте 10-15 см.





Все обмерзшие, сухие части ветвей весной вырезают. Обязательно загляните внутрь куста древовидного пиона. Если там есть засохшие ветки, вырежьте их.



И последнее, о чем хотелось бы напомнить: пионы не терпят кислую почву, эти растения любят солнце и очень влаголюбивы. Уделив пионам немного внимания весной, летом вы обязательно получите роскошно цветущий куст с крупными бутонами. Удачи!