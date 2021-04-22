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Качество воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме
22.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По результатам лабораторных исследований,
Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП продолжаются
На месте коммунального ЧП уже почти сутки работают аварийные бригады. Участок поврежденной трубы уже демонтирован и отправлен на экспертизу.
Александр Дорохович: "Сейчас идет активно промывка сетей, у всех потребителей есть вода. Но мы видим, что по отдельным адресам идет превышение по двум показателям: это мутность и железо. Поэтому наша задача сейчас промыть сети, чтобы как можно быстрее потребители получили воду надлежащего качества".
Доставка питьевой воды в автоцистернах в пострадавшие районы
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