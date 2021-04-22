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Качество воды в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствуют норме

22.04.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По результатам лабораторных исследований, вода в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствует норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но еще не получена информация от санитарных служб по остальным пробам, отобранным в контрольных точках. Жителям трех районов столицы специалисты по-прежнему рекомендуют использовать воду из-под крана исключительно в бытовых целях. Мониторинг качества питьевой воды продолжается.

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП продолжаются

На месте коммунального ЧП уже почти сутки работают аварийные бригады. Участок поврежденной трубы уже демонтирован и отправлен на экспертизу.

Александр Дорохович: "Сейчас идет активно промывка сетей, у всех потребителей есть вода. Но мы видим, что по отдельным адресам идет превышение по двум показателям: это мутность и железо. Поэтому наша задача сейчас промыть сети, чтобы как можно быстрее потребители получили воду надлежащего качества".

Доставка питьевой воды в автоцистернах в пострадавшие районы

В пострадавшие от коммунальной аварии районы Минска питьевую воду доставляют автоцистерны. Всего их более 20. Их локация постоянно меняется в зависимости от потребностей жителей микрорайонов.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам лабораторных исследований, вода в трех дошкольных учреждениях Заводского района Минска соответствует норме. Речь идет о детсадах № 276, 175 и 322. Но еще...
 
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