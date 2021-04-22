Список адресов, где вечером в четверг стоят цистерны с питьевой водой

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком опубликовал список адресов, где этим вечером стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после Минска и поврежденный газопровод">аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют .



Фото: TUT.BY

По данным на 21.00, цистерны с питьевой водой стоят по адресам :

ул. Плеханова, 40,

ул. Асаналиева, 9, 22/3,

ул. Народная, 20,

ул. Прушинских, 16,

пр. Рокоссовского, 18/1, 94,

ул. Дроздовича, 2,

ул. Жуковского, 5/1,

ул. Чкалова, 16,

ул. Воронянского, 1А, 11,

ул. Левкова 18,

Игуменский тракт, 45,

ул. Казинца, 78,

ул. Кижеватова, 58