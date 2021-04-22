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Список адресов, где вечером в четверг стоят цистерны с питьевой водой
22.04.2021 21:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком опубликовал список адресов, где этим вечером стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после Минска и поврежденный газопровод">аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока
По данным на 21.00, цистерны с питьевой водой
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Мингорисполком опубликовал список адресов, где этим вечером стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском,...
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