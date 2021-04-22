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Список адресов, где вечером в четверг стоят цистерны с питьевой водой

22.04.2021 21:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком опубликовал список адресов, где этим вечером стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после Минска и поврежденный газопровод">аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют.


Фото: TUT.BY

По данным на 21.00, цистерны с питьевой водой стоят по адресам:

  • ул. Плеханова, 40,
  • ул. Асаналиева, 9, 22/3,
  • ул. Народная, 20,
  • ул. Прушинских, 16,
  • пр. Рокоссовского, 18/1, 94,
  • ул. Дроздовича, 2,
  • ул. Жуковского, 5/1,
  • ул. Чкалова, 16,
  • ул. Воронянского, 1А, 11,
  • ул. Левкова 18,
  • Игуменский тракт, 45,
  • ул. Казинца, 78,
  • ул. Кижеватова, 58

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком опубликовал список адресов, где этим вечером стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском,...
 
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