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На месте прорыва трубопровода на улице Уборевича в Минске продолжают работать аварийные бригады

22.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ликвидация коммунального ЧП в белорусской столице. Уже сутки на месте прорыва трубопровода на улице Уборевича работают аварийные бригады.

Напомним, сегодня на несколько часов без питьевой воды остались более 2000 жилых домов, около 200 школ и детских садов, а также 4 медицинских учреждения. Участок поврежденной трубы демонтировали и отправили на экспертизу. На месте событий побывал Илья Цветков.

Ольга Жук, воспитатель яслей-сада № 344 г. Минска: "Я заступила на работу сегодня в 3 часа. Знала уже о произошедшей ситуации, но на работе дошкольного учреждения это никак не отразилось. У всех ребят в достаточном количестве есть бутилированная вода, поэтому никаких проблем".


Проблемы с водоснабжением

К нештатной ситуации в детском саду № 344 в Заводском районе Минска были готовы. О проблемах с водоснабжением узнали еще до начала рабочего дня. Для каждого воспитанника заранее был подготовлен питьевой запас.

Инна Радюк, заведующая яслями-садом № 344 г. Минска: "Проверили, во сколько перестала поступать вода, потом отследили время, когда ее подали. Далее занялись сливом и прочисткой по распоряжению соответствующих инстанций. Далее нам подвезли цистерну, поэтому на завтра мы питьевой водой полностью обеспечены".

ЧП в микрорайоне Чижовка произошло вчера около 9 часов вечера. В районе улицы Уборевича прорвало одну из труб городского водоснабжения. Краны стали сухими у потребителей в трех районах столицы - Октябрьском, Ленинском и Заводском. Без питьевой воды остались боле 2000 жилых домов, более 200 школ и детских садов и 4 медицинских учреждения. Локализовали аварию в полночь.

Причины ЧП выясняются

Предварительных версий причин аварии две. Это повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ и низкие эксплуатационные характеристики чугуна, приведшие к ускоренному износу трубопровода.

Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома: "Это 3 трубы диаметром 900 и 1000 мм, по которым осуществляется подача воды из источником за пределами города в Минск. На третьей нитке, которую мы видим, произошло повреждение. По двум другим все в полном порядке, по ним сейчас и осуществляется подача воды".

Вот так выглядит поврежденная деталь. Здесь хорошо видно, откуда выходил поток жидкости под давлением. Сейчас ее отправят на экспертизу. Задача на сегодня - до конца дня извлечь остатки старой трубы и зачистить площадку, а завтра приступить к сварке и монтажу нового оборудования.

Доставка воды в районы города

Параллельно с ликвидацией причин аварии был организован и подвоз питьевой воды. В первую очередь ей обеспечили больницы, социальные учреждения. После этого воду стали оперативно доставлять и в спальные районы.

Помогали жителям столицы, особенно пожилым людям, волонтеры БРСМ - пенсионерам ребята доставляли воду домой.

Юрий Савельев, волонтер БРСМ: "Поступают заявки нам  в БРСМ. Люди активно заказывают воду. Мы как волонтеры, конечно, всегда готовы выехать на помощь в течение часа".

Предварительно, подвоз будет продолжаться еще как минимум сутки. При этом в трех дошкольных учреждениях образования вода уже пригодна для питья.

Антон Голоскок, начальник производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал": "Ведется мониторинг качества воды в административных районах, где произошло снижение давления или полное отключение. В случае выявления или ухудшения качества воды направляются специальные бригады производства для выполнения регламентных работ и восстановления качества водоснабжения".

Проверка качества воды продолжается

Завтра специалисты санэпидемстанции планируют дать окончательные заключения по всем пробам, отобранным в контрольных точках. Пока проверка качества питьевой воды продолжается, жителям трех районов Минска по-прежнему рекомендуется использовать воду из-под крана только в бытовых целях.

 
Теги: Минск
 
 
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Ликвидация коммунального ЧП в белорусской столице. Уже сутки на месте прорыва трубопровода на улице Уборевича работают аварийные бригады. Напомним, сегодня на...
 
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