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Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на Президента Беларуси предъявлены обвинения. Статья Уголовного кодекса - заговор с целью захвата власти неконституционным путем.



Это озвучил в эфире ток-шоу "Понятная политика. Плюс" начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. По его словам, один из задержанных - Юрий Зенкович - признал вину в полном объеме и активно дает показания. Он пытался вербовать и подкупать военнослужащих, обещал денежное вознаграждение. Были планы блокады Минска, отключения энергообеспечения. Дело вели более полугода. Отголоски этих же планов звучали и в стримах некоторых самопровозглашенных революционеров, спешно бежавших давно и прочно сидящих за границей. Представить, чтобы такое обсуждали патриоты своей страны и народа действительно "невероятно". Наш блогер, аналитик Андрей Сыч продолжает всматриваться в "светлые лица" в авторской рубрике "Площадка".



Представители фашиствующей демократии хотели взять силой и кровью власть в Беларуси. Для этого предполагалось физически устранить Президента и членов его семьи.



Я, Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.



В прошлом выпуске мы разбирали вялые аргументы, которыми пытаются размыть масштаб готовившейся кровавой жатвы и довести его до абсурда.



Если вы еще не смотрели, то добро пожаловать на YouTube-канал АТН. На самом деле задача опровергнуть ужасную пропаганду государственных СМИ решается в два клика. Достаточно опубликовать полную запись ваших переговоров. Вот Макар подтверждает, что записи всех конференций велись, все об этом знали, но на просьбу ведущего обнародовать эти записи "Балбес года" просто перебрасывает мяч в сторону КГБ. Мол, у них все записи есть, пусть они и публикуют.

Что скрывают?

Видимо, все-таки есть что скрывать? Теплится надежда, что у КГБ не все записи и просто страшно слить компромат самому на себя?



В том же эфире главный герой фильма "Манкурты" указал на место Карач в европейской колоде мятых карт. По словам Макара, круг заговорщиков формировался по принципу голосования. Новая кандидатура могла быть утверждена только единогласно. Так ведь обычно и шифруются, когда хотят просто поговорить.



Недоверие среди своих

Следите за руками: за Макара проголосовало 6 человек, он стал седьмым в конференции. Потом с его слов обсуждали кандидатуру Ольги Карач, но большинство голосовавших было против. Т.е. психически неуравновешенной Карач уже не доверяют даже внутри радикально настроенных содержанок.



Вот и при разговоре в московском ресторане Зенкович упоминает Карач, разболтавшую в своих стримах одну из дат для начала государственного переворота. Всего, по данным белорусских правоохранителей, существовало три таких сценария. После ареста заказчиков убийства чешская блондинка наговорила в своих стримах еще много чего интересного.



Во-первых, она подтверждает намерения физического устранения Александра Лукашенко. Интересно, когда будет сидеть в следственном изоляторе, тоже будет говорить, что все это просто шутки?



Внимание к Украине



В этом же стриме несостоявшаяся лидерка протеста акцентирует внимание на Украине. Она прямым текстом рассказывает, что во многом начало государственного переворота будет зависеть от развития ситуации в Украине. А теперь накладываем сюда новости последних недель об эшелонах бронетехники, которые стягивают к границам Донбасса.



Совершенно очевидно, что начало полномасштабного наступления вооруженных сил Украины на неподконтрольные территории должно было произойти синхронно с государственным переворотом в Беларуси.

Покушение на семью Лукашенко - это часть большой игры



Чем ярче будет пылать вокруг России, тем больше шансов одной стране из трех букв сохранить мировое лидерство. В этот период откровенной агрессии против Беларуси и России все больше понимаешь роль Союзного государства в сохранении нашего суверенитета. Беларусь, страна в которой хочется жить. Я люблю Беларусь!