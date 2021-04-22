А. Герасименя и А. Опейкин объявлены в розыск

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Следственный комитет вынес постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Их действия квалифицированы как призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Прокурор санкционировал применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые объявлены в розыск. По данным Следственного комитета, обвиняемые в августе 2020 года создали объединение якобы для оказания финансовой и юридической помощи спортсменам. На деле Герасименя и Опейкин, являясь председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. Расследование уголовного дела продолжается.