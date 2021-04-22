В правительстве уделяют особое внимание мерам по защите внутреннего рынка

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Мерам по защите внутреннего рынка , своего покупателя и своего производителя в правительстве уделяют особое внимание. Белорусский товар должен все больше места занимать на полке своего магазина, ведь производственные мощности предприятий и ассортимент, особенно продуктов питания, широк.



Министерство антимонопольного регулирования и торговли нацеливает всех участников рынка на выполнение Доктрины национальной безопасности, где доля белорусских товаров в торговле должна быть не менее 80 %. Речь идет о постепенном сокращении импорта продуктов питания, которые и у нас производятся в достаточном объеме. А также снятии с полок товара, который не соответствует качеству.



Светлана Лукьянюк о продовольственной безопасности.



Повысить долю белорусских товаров на полке до 80-85 %





Увеличить локализацию производства, больше выпускать своих товаров и выигрывать по цене и качеству у зарубежных. Правительство обсуждает меры защиты внутреннего рынка и своего покупателя от небезопасной продукции и в целом контрафакта.



То, что товаров в торговле становится больше, видно каждому. В гиперах сейчас от 70 до 100 тысяч наименований. Конкуренция усиливается. Но все ли производители готовы к соперничеству и по цене, и по качеству с привозным? Некоторые проигрывают именно в стоимости. А покупатель, голосуя рублем, берет то, что дешевле. Поэтому и доля своего на рынке чуть выше 77 %. В планах цифру увеличить до 85 %. Ставка на импортозамещение. И в этом продвигается. За прошлый год меньше завозили яблок, муки, сахара и шоколада, так как своего богатый выбор.

Белорусским продуктам премиальные места на полке

Заявить про себя на рынке - задача и маркетинговых служб предприятий. Ведь с полки берут товар узнаваемый и, конечно, доступный по кошельку. Снижение себестоимости тоже для бизнес-стратегии. Обязательный ассортиментный перечень как гарант того, что продукты каждодневной покупки будут в продаже и в маленьких магазинах у дома, и супермаркетах. Торговле МАРТ рекомендовал под свои продукты хорошие места и обозначать их на полке. Это касается и интернет-магазинов.





Мониторинг торговых залов

Для покупателя важно и качество, точнее, чтобы товар был безопасным. Здесь на страже все службы. Мониторят и правильность хранения, чтоб на этикетке была вся нужная информация, по документам вопросы не возникали, а также сроки годности. Тут в нарушителях чаще всего скоропортящийся товар, та же молочная продукция. Выписано почти полторы тысячи штрафов юр- и физлицам.



408 наименований импортной продукции в черном списке



Небезопасный товар попадает в реестр и для него запрет на ввоз. За 1 квартал более 400 наименований импортной продукции попали в черный список. Треть из них это продукты питания, столько же электротехника, далее идет одежда, игрушки и товары для детей, красители, добавки. Правовая база для моментального реагирования и снятия товара с полки есть.



600 нарушений на онлайн-площадках

Контролеры держат в поле зрения и онлайн-площадки. С сначала года нашли уже 600 нарушений. Выдали предписания, а некоторые магазины на время закрылись. Это тоже шаги по защите своего покупателя. Те же мониторинги - хорошая профилактика, держат в тонусе продавцов и импортеров. В планах разработать и Закон о рыночном надзоре, который будет учитывать все новые правила движения товара к покупателю.