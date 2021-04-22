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Прокуратура вынесла предупреждение брестскому правозащитнику Роману Кисляку
23.04.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
22 апреля прокуратура Бреста вынесла официальное предупреждение правозащитнику Роману Кисляку, сообщает
— Сегодня в прокуратуре города речь шла о моем интервью Deutsche Welle, которое вышло 19 апреля по поводу ситуации с аккумуляторным заводом под Брестом. В марте его ввели в эксплуатацию, хотя власти обещали, что этого не будет до проведения местного референдума о судьбе завода, — рассказал Кисляк изданию.
По его словам, в прокуратуре посчитали, что интервью может спровоцировать несанкционированные массовые мероприятия противников аккумуляторного завода. Правозащитник намерен обжаловать предупреждение.
История о строительстве завода
Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение теперь уже бывшего губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр»
22 июня 2020 года на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода Александр Лукашенко
25 сентября 2020-го распоряжение теперь уже бывшего председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.
В марте 2021-го
10 марта подписан акт ввода завода в эксплуатацию — и сейчас он приступил к работе.
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22 апреля прокуратура Бреста вынесла официальное предупреждение правозащитнику Роману Кисляку.
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