Прокуратура вынесла предупреждение брестскому правозащитнику Роману Кисляку

Источник материала: Tut.by

22 апреля прокуратура Бреста вынесла официальное предупреждение правозащитнику Роману Кисляку, сообщает БелаПАН .

— Сегодня в прокуратуре города речь шла о моем интервью Deutsche Welle, которое вышло 19 апреля по поводу ситуации с аккумуляторным заводом под Брестом. В марте его ввели в эксплуатацию, хотя власти обещали, что этого не будет до проведения местного референдума о судьбе завода, — рассказал Кисляк изданию.

По его словам, в прокуратуре посчитали, что интервью может спровоцировать несанкционированные массовые мероприятия противников аккумуляторного завода. Правозащитник намерен обжаловать предупреждение.

История о строительстве завода

Напомним, строительство аккумуляторного завода вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение теперь уже бывшего губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

22 мая 2020 года аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP — продали 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр». В результате завод получил наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». 85% доли компании принадлежат Сергею Кагановичу, а 15% — Дмитрию Баскову.

22 июня 2020 года на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода Александр Лукашенко сообщил , что судьбу предприятия решит местный референдум. Конкретные сроки тогда не назывались.

25 сентября 2020-го распоряжение теперь уже бывшего председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу.

В марте 2021-го завершила работу приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода. Предприятие получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

10 марта подписан акт ввода завода в эксплуатацию — и сейчас он приступил к работе.