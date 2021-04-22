В Кореличском районе руководитель одного из сельских хозяйств попался на схеме с посредничеством

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На нетипичные сделки обратили внимание сотрудники Комитета госконтроля. Оказалось, что экс-руководитель покупал недостающие корма у частных лиц. При этом посредники сами не занимаются сельским хозяйством, а просто перепродают корма. Более того, продавцы находились в других районах, что также увеличивало расходы на логистику. Продолжит тему Александр Камович.

Работа впрок

Лето год кормит. Именно такого подхода в работе придерживается Виктор Маковик. Председатель СПК "Маяк-Заполье" не без гордости рассказывает о своей вотчине. Площадь хозяйства более 6 тысяч гектаров. Помимо выращивания различных культур, есть и большое поголовье. Чтобы прокормить всю живность, готовятся по всем стандартам.



Виктор Маковик, председатель СПК "Маяк-Заполье": "Заготавливаем мы 20 тысяч тонн сенажа, 20 тысяч тонн силоса и 1300 тонн сена, если брать в физическом весе. Никаких проблем не имеем. Каждый год у нас получается практически полуторагодовой запас кормов, поэтому и себе хватает, и соседям продаем".



Кто позапасливее (как "Маяк-Заполье"), может и соседям помочь. Практика рабочая: не хватило корма - находишь ближайшие хозяйства, договариваешься и покупаешь. Но порой в схему вмешивается третья сторона - жуликоватые коммерсанты, которые к сельскому хозяйству не имеют никого отношения. Главная цель этих людей - лишь заработать на аграриях.



Экс-руководитель птицефабрики "Красноармейская" решил покупать корма через посредников. При этом те самые посредники никакого отношения к сельскому хозяйству не имели и располагались в других районах страны.



Сделка с душком



Схему раскрыли сотрудники Комитета госконтроля. Оказалось, что хозяйство два месяца закупало корма у частных структур. К примеру, у ИП из Ганцевичского района приобрели 150 тонн сенажа, а у фирмы из Несвижа - почти полтысячи тонн силоса. При этом посредники по сути просо перепродавали корма из одних СПК другим, но уже с наценкой до 25 %!



Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области: "Необходимо отметить, что стоимость перевозки довольно значительная, что также отрицательно сказалось на цене кормов. Также отмечу, что в Кореличском районе некоторые организации имеют излишки кормов, и они реализуют эти корма другим сельхозорганизациям. То есть птицефабрика "Красноармейская" имела возможность приобрести более дешевые корма у своих же соседей".

Закупка с наценкой

По результатам проверки Комитета госконтроля директора птицефабрики освободили от должности. Правовую оценку дадут и правоохранительные органы.

Валерий Литвин, первый зампредседателя Кореличского райисполкома: "Основной причиной здесь является несвоевременная организация работы, ослабленная трудовая дисциплина, а также то, что не под полную потребность была посеяна кукуруза. В этом году проблема будет решена, потому что все меры приняты, семена все закуплены".



Необоснованное посредничество

Проблема необоснованного посредничества уже не раз поднималась в том числе и на самом высоком уровне. Ведь зачастую фирмы-прослойки между производителем и потребителем не столько помогают делу, сколько накручивают цену. При этом у некоторых жуликоватых руководителей имеется целое поле для различных серых схем. В Комитете госконтроля говорят, что следят за ситуацией, и каждому такому инциденту будет дана правовая оценка.



