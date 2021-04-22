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Наталья Кочанова встретилась с работниками МЗКТ

23.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня встретилась с работниками Минского завода колесных тягачей - там производят знаменитые на весь мир "Волаты". Разговор состоялся в формате диалоговой площадки. Глава верхней палаты парламента была готова ответить на любые острые вопросы. Людей, конечно, больше волновали житейские темы, в частности, строительство. Например, более выгодные условия проживания в арендных домах от предприятия. Говорили также о ценах и социальной политике.

После большой встречи с коллективом Наталья Кочанова провела личный прием без предварительной записи. Возможность задать вопрос тет-а-тет или оставить письменное обращение была у каждого.

 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня встретилась с работниками Минского завода колесных тягачей - там производят знаменитые на весь мир...
 
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