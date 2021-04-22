Источник материала: БT

Увидеть интерьеры символа белорусского суверенитета, сделать селфи на память и пройтись по залам, где проходят переговоры и пишется история государства. На экскурсии во Дворце Независимости сегодня участницы конкурса грации, красоты и таланта "Королева студенчества - 2021". Мини-путешествие по маршрутам главы государства и высокопоставленных лиц началось по традиции с зала торжественных церемоний. Здесь проходила инаугурация Президента и кружили пары в венском вальсе. Всего же во Дворце Независимости около двух десятков залов. В Зеленом заседала "нормандская четверка" - лидеры России, Украины, Франции и Германии. Каминный - место встречи с главами государств, инвестиционными партнерами и послами. Таких встреч здесь проходит около двухсот в год. Атмосфера настроения, праздника, достигнутых целей - это все о зале, где вручаются госнаграды. Тридцать две колонны из зеленого мрамора символизируют роту почетного караула.

Дворец Независимости на 90 % выполнен руками белорусских мастеров. На втором этаже политическая история Беларуси в фотографиях, а также кадры из архива Президента. С особым интересом прогулялись и по зимнему саду среди воды и зелени. И обязательное фото для соцсети.

Илона Жегждрынь, участница конкурса "Королева студенчества - 2021": "Безумно красиво. Сразу хочется все сфотографировать, везде все посмотреть. Мы это часто видим по телевизору, в новостях, и всегда хочется за этим всем понаблюдать со стороны".

Валерия Дуновская, участница конкурса "Королева студенчества - 2021": "Мне здесь очень нравится. Не успеваешь рассмотреть какие-то детали, сфотографироваться тоже не успеваешь, потому что хочется посмотреть много чего другого: разные залы, картины. Мне запомнился зал, где происходили переговоры "нормандской четверки" в 2015 году".

Посетили и музей Дворца Независимости. Здесь собраны сувениры из разных уголков планеты. Например, набор для игры в гольф, подарок от президента Казахстана, а рядом ваза от вьетнамского лидера. Экскурсии по Дворцу Независимости уже стали традицией, и она будет продолжена.