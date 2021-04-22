Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Минские власти не разрешили оппозиции провести в столице традиционную акцию "Чернобыльский шлях", сообщил руководитель партии "Зеленые" Дмитрий Кучук.

Заявка на проведение "шляха" была подана в Мингорисполком ранее в апреле. В оргкомитет акции вошли члены Партии БНФ, Белорусской партии "Зеленые", Белорусской социал-демократической партии (Грамада), а также движения "За свободу".

"Мингорисполком запретил проведение "Чернобыльского шляха", – написал на своей странице в Facebook Кучук.

Он также разместил фото ответа исполкома, в котором указаны основания отказа. В частности, среди них перечислены несоответствие маршрута акции и места сбора ее участников требованиям закона о массовых мероприятиях. Кроме того, как указывается, организаторы не предоставили копии договоров со скорой, милицией и коммунальными службами.

В документе также говорится о рекомендациях Минздрава в плане профилактики распространения COVID-19, поэтому массовая акция считается "нежелательной".

Акция "Чернобыльский шлях" ежегодно проводится в Минске с 1988 года в формате шествия и завершается митингом. Она приурочена годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года – взорвался реактор четвертого энергоблока станции. Радиационному загрязнению в Беларуси подверглись более 46 тысяч квадратных километров территории (23% от общей площади страны).