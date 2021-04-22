Возможности досрочного использования семейного капитала хотят расширить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. В Беларуси хотят расширить возможности по использованию семейного капитала досрочно. В планах не только новые направления, но дополнительные возможности по досрочному использованию выплат по уже существующим.

В правительство уже внесен проект соответствующего указа. Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко рассказала возможные новшества.

"Достаточно активно началось использование средств семейного капитала с 2020 года, когда были внесены изменения в законодательство и было предоставлено право досрочного использования на такие первоочередные направления для многодетных семей, как строительство жилья и получение образования", - цитирует БелТА .

Так, в планах расширить возможности досрочного использования семейного капитала на жилищные нужды. Например, такими выплатами можно будет погашать задолженности по кредиту, если граждане самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья (сейчас - только в случаях направления на строительство жилья в установленном порядке).

Еще одна возможная новация – разрешить использовать капитал досрочно для погашения жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы граждан, а также на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение.

Могут стать шире возможности использования средств досрочно и для получения образования. Так, хотят разрешить оплату учебы еще и вузах и ссузах потребительской кооперации и вузах ФПБ.

Есть и новое направление – возможность досрочно использовать семейный капитал досрочно на покупку средств социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью.

"Проект указа содержит меры, направленные на ограничение нецелевого использования средств семейного капитала", - добавила Марина Артеменко.

Семейный капитал в Беларуси

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. Тогда при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей родителям полагалось 10 тысяч долларов.

В 2020 году президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях - сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции.

Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.

С 1 января по 31 декабря 2020 года размер семейного капитала составлял 22,5 тысячи рублей. С 2021 года сумма изменилась - родители получат 23 737,5 белорусских рублей (около 9 тысяч долларов).

Как ранее сообщали в Минтруда и соцзащиты, в Беларуси открыто 97 284 депозитных счета по программе "Семейный капитал" на общую сумму в 950 млн долларов.

По состоянию на 1 апреля, в Беларуси открыто 82 284 депозитных счета на сумму 823,6 млн долларов (по первой программе, действующей с 2015 по 2019 годы, суммы выделялись в этой иностранной валюте), а также 14 926 счетов по новой программе на сумму 337 млн белорусских рублей (почти 127,6 млн долларов).

С начала действия программы 32 911 многодетных семей решили воспользоваться выделенным семейным капиталом досрочно.