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Возможности досрочного использования семейного капитала хотят расширить
23.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр – Sputnik. В Беларуси хотят расширить возможности по использованию семейного капитала досрочно. В планах не только новые направления, но дополнительные возможности по досрочному использованию выплат по уже существующим.
В правительство уже внесен проект соответствующего указа. Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко рассказала возможные новшества.
"Достаточно активно началось использование средств семейного капитала с 2020 года, когда были внесены изменения в законодательство и было предоставлено право досрочного использования на такие первоочередные направления для многодетных семей, как строительство жилья и получение образования", - цитирует
© Sputnik / Владимир Федоренко
Так, в планах расширить возможности досрочного использования семейного капитала на жилищные нужды. Например, такими выплатами можно будет погашать задолженности по кредиту, если граждане самостоятельно заключили соответствующий договор на строительство жилья (сейчас - только в случаях направления на строительство жилья в установленном порядке).
Еще одна возможная новация – разрешить использовать капитал досрочно для погашения жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы граждан, а также на приобретение доли в праве собственности на жилое помещение.
Могут стать шире возможности использования средств досрочно и для получения образования. Так, хотят разрешить оплату учебы еще и вузах и ссузах потребительской кооперации и вузах ФПБ.
Есть и новое направление – возможность досрочно использовать семейный капитал досрочно на покупку средств социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью.
"Проект указа содержит меры, направленные на ограничение нецелевого использования средств семейного капитала", - добавила Марина Артеменко.
Семейный капитал в Беларуси
Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. Тогда при рождении или же усыновлении третьего и последующих детей родителям полагалось 10 тысяч долларов.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В 2020 году президент продлил программу еще на пять лет. Появились и некоторые важные новшества. Выплаты стали начисляться в белорусских рублях - сумму ежегодно индексируют в зависимости от уровня инфляции.
Кроме того, появилась возможность использовать семейный капитал досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.
С 1 января по 31 декабря 2020 года размер семейного капитала составлял 22,5 тысячи рублей. С 2021 года сумма изменилась - родители получат 23 737,5 белорусских рублей (около 9 тысяч долларов).
Как ранее сообщали в Минтруда и соцзащиты, в Беларуси открыто 97 284 депозитных счета по программе "Семейный капитал" на общую сумму в 950 млн долларов.
По состоянию на 1 апреля, в Беларуси открыто 82 284 депозитных счета на сумму 823,6 млн долларов (по первой программе, действующей с 2015 по 2019 годы, суммы выделялись в этой иностранной валюте), а также 14 926 счетов по новой программе на сумму 337 млн белорусских рублей (почти 127,6 млн долларов).
С начала действия программы 32 911 многодетных семей решили воспользоваться выделенным семейным капиталом досрочно.
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Проект указа передан в правительство, среди новаций – более широкие возможности по досрочному использованию на жилищные нужды, есть и абсолютно новые...
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