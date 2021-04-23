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Утром похолодание, а днем возможен дождь. Все о погоде в Бресте в выходные
23.04.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные в Бресте будут прохладные и ненастные, предупреждает
В субботу ночью ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до 0 °C. Днем будет облачно, усилится ветер. Его порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +10°С. Возможен дождь.
В воскресенье будет переменная облачность и те же +10°С днем. Осадков не предвидится.
Хороших выходных!
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