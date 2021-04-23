Утром похолодание, а днем возможен дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные в Бресте будут прохладные и ненастные, предупреждает pogoda.by . Хорошо хоть до понедельника отопления не отключат.



Фото использовано в качестве иллюстрации

В субботу ночью ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до 0 °C. Днем будет облачно, усилится ветер. Его порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +10°С. Возможен дождь.

В воскресенье будет переменная облачность и те же +10°С днем. Осадков не предвидится.

Хороших выходных!