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Утром похолодание, а днем возможен дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

23.04.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные в Бресте будут прохладные и ненастные, предупреждает pogoda.by. Хорошо хоть до понедельника отопления не отключат.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В субботу ночью ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до 0 °C. Днем будет облачно, усилится ветер. Его порывы будут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +10°С. Возможен дождь.

В воскресенье будет переменная облачность и те же +10°С днем. Осадков не предвидится.

Хороших выходных!

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Теги: Брест
 
 
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Хорошо, что отопления до понедельника не отключат.
 
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