Переговоры на 4 часа, прогноз по доллару, эхо водного коллапса и фото с поцелуем - все за вчера

Самым обсуждаемым событием вчерашнего дня стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Переговоры длились без малого 4 часа, после переговоров Александр Лукашенко улетел. Во время протокольной части стороны также ответили на вопросы журналиста о предложении Зеленского встретиться на Донбассе и разговорах о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска. Вот еще какие темы затрагивались. А пока мы ждем побольше подробностей вокруг этого визита, вспомним, что еще происходило вчера.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
Украина вводит спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики. Решение вступит в силу через 10 дней и будет действовать «до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины».
Журналистам стало известно имя четвертого фигуранта «дела о планировании попытки госпереворота и покушения на Александра Лукашенко». Официально эту информацию власти пока не комментировали.
МИД Беларуси ответил на заявление Вильнюса о том, чтоСША попросили Литву временно «приютить» у себя посла США в Беларуси Джули Фишер. Напомним, на днях Джули Фишер пояснила, что пока не прибыла в Минск, так как у нее нет белорусской визы.
Правительство утвердило среднесрочную финансовую программу по госбюджету на ближайшие три года. Знаете каким должен быть курс доллара к концу 2023-го по прогнозам властей?
Палата представителей в первом чтении приняла поправки в уголовное законодательство. Депутаты поддержали предложение наказывать за неоднократное участие в несанкционированных митингах, за участие в экстремистском формировании, за распространение заведомо ложной информации о положении государства. И это еще не весь список изменений.
А еще у нас хотят ввести уголовную ответственность для бесправников-рецидивистов. Вот как предлагают наказывать тех, кто ездит за рулем без прав.
Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха». И вот почему.
СТОИТ ПРОЧЕСТЬ
«Мы поменяли девять разных квартир, и почти четыре месяца я не распаковывала чемоданы», — рассказывает о своей вынужденной эмиграции Вероника Цепкало, одна из участниц знаменитого женского трио, которое вдохновило белорусов на активное участие в выборах прошлым летом. Поговорили о том, почему она с семьей выбрала для жизни Ригу, чем латышские школы отличаются от белорусских, скучают ли дети по Беларуси и когда супруги планируют вернуться домой.
На фото ниже, казалось бы, обычная многодетная семья. Вот только глава семьи 1 апреля получил сразу три года «химии» за вывешенное в лесу чучело с табличками «украл голоса» и «судил невиновных». До рассмотрения жалобы областным судом Андрей на свободе. Семья надеется на лучшее — смягчение приговора хотя бы до «домашней химии», — но готовится к худшему. Старший сын Женя учится помогать маме с младшими. Трехлетний Тихон и шестилетняя Маша обещают быть более самостоятельными. Мама Ольга лихорадочно ищет работу после декрета, а Андрей работает с утра до вечера, чтобы сформировать хоть какую финансовую подушку безопасности на случай, если ему все-таки придется на время покинуть семью.
Пенелопа Крус появилась на обложке глянцевого издания InStyle. Лучше всего впечатления от просмотра фото выразил комментарий: «Тот неловкий момент, когда понимаешь, что не выглядел так хорошо, как Пенелопа в 46, даже в свои 18. И уже не будешь выглядеть». Готовы удивиться?
А вот у нас с красавицами происходит что-то странное. Помните, как на кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте и в Новополоцке пришло только по одной девушке? На этом чудеса не закончились: в Гродно на просмотр со всего города, судя по спискам у организаторов, было записано 19 девушек. Но увидеть их не удалось: организаторы говорят, что все происходило в закрытом режиме, а у здания дежурил автомобиль с силовиками.
Давайте представим очень грустную ситуацию: ваш близкий человек умер, а нашли его спустя несколько дней. Само собой, сначала будут похороны, грусть, скорбь. Но потом встанет бытовой вопрос: а как привести в порядок квартиру? Скорее всего, вы понятия не имеете, к кому обращаться в таком случае — и начнете искать в интернете. Именно тогда у вас есть шанс познакомиться с Леонидом — очередным героем нашего видеопроекта «(Не)маленький человек».
А это еще один очень важный и непростой текст для тех, у кого есть питомец (или для тех, кто планирует его завести). И она не о радостных мгновениях, а о том, когда для животного наступает время уйти. «Ну это же просто собака/просто кот/просто кролик» — так принято говорить, а это ранит еще сильнее. Заводчица Юлия Торсунова придумала проект помощи пожилым питомцам под названием «Старый друг», который сейчас участвует в Social Weekend. Людям важно помнить: когда вы заводите питомца, вся его жизнь становится вашей ответственностью. И конец этой жизни — тоже. Не отворачивайтесь от друга в тот момент, когда его глаза закрываются навсегда.
В очередном выпуске рубрики «Картина дня» попробовали добраться до сути «Постоянства памяти» — одной из самых известных работы Сальвадора Дали.
О СПОРТЕ
Следственный комитет объявил в розыскАлександру Герасименю и Александра Опейкина.
Международный олимпийский комитет рассказал, чем Россия заменит гимн на Олимпиаде в Токио — спортсменам разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
А бонусом для тех, кто прочитал все новости до конца, будет ми-ми-мишная история одной фотографии. История знакомства Антона и Ирины началась в 2008 году, но тогда жизнь развела их разными дорогами. Спустя десять лет они снова встретились и попали в объектив фотографа TUT.BY Дмитрия Брушко…и началось! Любви вам всем!
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