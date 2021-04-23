Переговоры на 4 часа, прогноз по доллару, эхо водного коллапса и фото с поцелуем - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Самым обсуждаемым событием вчерашнего дня стала встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Переговоры длились без малого 4 часа, после переговоров Александр Лукашенко улетел. Во время протокольной части стороны также ответили на вопросы журналиста о предложении Зеленского встретиться на Донбассе и разговорах о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска. Вот еще какие темы затрагивались . А пока мы ждем побольше подробностей вокруг этого визита, вспомним, что еще происходило вчера.

САМОЕ ГЛАВНОЕ





Мингорисполком отказал организаторам в проведении «Чернобыльского шляха». И вот почему .

СТОИТ ПРОЧЕСТЬ

«Мы поменяли девять разных квартир, и почти четыре месяца я не распаковывала чемоданы», — рассказывает о своей вынужденной эмиграции Вероника Цепкало , одна из участниц знаменитого женского трио, которое вдохновило белорусов на активное участие в выборах прошлым летом. Поговорили о том, почему она с семьей выбрала для жизни Ригу, чем латышские школы отличаются от белорусских, скучают ли дети по Беларуси и когда супруги планируют вернуться домой.

, одна из участниц знаменитого женского трио, которое вдохновило белорусов на активное участие в выборах прошлым летом. о том, почему она с семьей выбрала для жизни Ригу, чем латышские школы отличаются от белорусских, скучают ли дети по Беларуси и когда супруги планируют вернуться домой. На фото ниже, казалось бы, обычная многодетная семья. Вот только глава семьи 1 апреля получил сразу три года «химии» за вывешенное в лесу чучело с табличками «украл голоса» и «судил невиновных». До рассмотрения жалобы областным судом Андрей на свободе. Семья надеется на лучшее — смягчение приговора хотя бы до «домашней химии», — но готовится к худшему . Старший сын Женя учится помогать маме с младшими. Трехлетний Тихон и шестилетняя Маша обещают быть более самостоятельными. Мама Ольга лихорадочно ищет работу после декрета, а Андрей работает с утра до вечера, чтобы сформировать хоть какую финансовую подушку безопасности на случай, если ему все-таки придется на время покинуть семью.





Пенелопа Крус появилась на обложке глянцевого издания InStyle. Лучше всего впечатления от просмотра фото выразил комментарий: «Тот неловкий момент, когда понимаешь, что не выглядел так хорошо, как Пенелопа в 46, даже в свои 18. И уже не будешь выглядеть». Готовы удивиться ?

появилась на обложке глянцевого издания InStyle. Лучше всего впечатления от просмотра фото выразил комментарий: «Тот неловкий момент, когда понимаешь, что не выглядел так хорошо, как Пенелопа в 46, даже в свои 18. И уже не будешь выглядеть». ? А вот у нас с красавицами происходит что-то странное. Помните, как на кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте и в Новополоцке пришло только по одной девушке? На этом чудеса не закончились : в Гродно на просмотр со всего города, судя по спискам у организаторов, было записано 19 девушек. Но увидеть их не удалось: организаторы говорят, что все происходило в закрытом режиме, а у здания дежурил автомобиль с силовиками.

в Бресте и в Новополоцке пришло только по одной девушке? На этом чудеса : в Гродно на просмотр со всего города, судя по спискам у организаторов, было записано 19 девушек. Но увидеть их не удалось: организаторы говорят, что все происходило в закрытом режиме, а у здания дежурил автомобиль с силовиками. Давайте представим очень грустную ситуацию: ваш близкий человек умер, а нашли его спустя несколько дней. Само собой, сначала будут похороны, грусть, скорбь. Но потом встанет бытовой вопрос: а как привести в порядок квартиру ? Скорее всего, вы понятия не имеете, к кому обращаться в таком случае — и начнете искать в интернете. Именно тогда у вас есть шанс познакомиться с Леонидом — очередным героем нашего видеопроекта «(Не)маленький человек» .

? Скорее всего, вы понятия не имеете, к кому обращаться в таком случае — и начнете искать в интернете. Именно тогда у вас есть шанс познакомиться с Леонидом — . А это еще один очень важный и непростой текст для тех, у кого есть питомец (или для тех, кто планирует его завести). И она не о радостных мгновениях, а о том, когда для животного наступает время уйти. «Ну это же просто собака/просто кот/просто кролик» — так принято говорить, а это ранит еще сильнее. Заводчица Юлия Торсунова придумала проект помощи пожилым питомцам под названием «Старый друг», который сейчас участвует в Social Weekend. Людям важно помнить: когда вы заводите питомца, вся его жизнь становится вашей ответственностью. И конец этой жизни — тоже. Не отворачивайтесь от друга в тот момент, когда его глаза закрываются навсегда.





В очередном выпуске рубрики «Картина дня» попробовали добраться до сути «Постоянства памяти» — одной из самых известных работы Сальвадора Дали.

О СПОРТЕ

Следственный комитет объявил в розыск Александру Герасименю и Александра Опейкина .

. Международный олимпийский комитет рассказал , чем Россия заменит гимн на Олимпиаде в Токио — спортсменам разрешил использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Все новости четверга, 22 апреля





А бонусом для тех, кто прочитал все новости до конца, будет ми-ми-мишная история одной фотографии. История знакомства Антона и Ирины началась в 2008 году, но тогда жизнь развела их разными дорогами. Спустя десять лет они снова встретились и попали в объектив фотографа TUT.BY Дмитрия Брушко… и началось ! Любви вам всем!

Ваша редакция