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Список адресов, где утром в пятницу стоят цистерны с питьевой водой
23.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком
Места расположения автоцистерн на данный момент:
По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.
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По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.
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