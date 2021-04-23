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Список адресов, где утром в пятницу стоят цистерны с питьевой водой

23.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком опубликовал обновленный список адресов, где этим утром стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после Минска и поврежденный газопровод">аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют.


Фото: TUT.BY

Места расположения автоцистерн на данный момент:

  • ул. Горовца, 34,
  • ул. Козыревская, 15,
  • ул. Аэродромная, 5,
  • ул. Чкалова, 16,
  • ул. Асаналиева, 9.

По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.

 
Теги: Минск
 
 
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По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.
 
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