Список адресов, где утром в пятницу стоят цистерны с питьевой водой

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком опубликовал обновленный список адресов, где этим утром стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после Минска и поврежденный газопровод">аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют .



Фото: TUT.BY

Места расположения автоцистерн на данный момент:

ул. Горовца, 34,

ул. Козыревская, 15,

ул. Аэродромная, 5,

ул. Чкалова, 16,

ул. Асаналиева, 9.

По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.