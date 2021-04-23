И снова выпадет снег. Какой будет погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные погода в Витебске резко ухудшится: ожидаются мокрый снег и похолодание, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу до +6°C, ветрено. Мокрый снег.

В воскресенье до 5 градусов тепла и мокрый снег. Дискомфорта добавит сильный ветер.

И все же хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .