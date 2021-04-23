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И снова выпадет снег. Какой будет погода в Витебске в выходные
23.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные погода в Витебске резко ухудшится: ожидаются мокрый снег и похолодание,
В субботу до +6°C, ветрено. Мокрый снег.
В воскресенье до 5 градусов тепла и мокрый снег. Дискомфорта добавит сильный ветер.
И все же хороших выходных, друзья!
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В выходные в Витебске погода резко ухудшится.
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