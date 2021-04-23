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«Хутка Смачна» снова в центре Витебска. Откуда привезли павильон?
23.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сеть белорусского фастфуда «Хутка Смачна» вернулась в центр Витебска — но теперь это уже не киоск, а павильон. Торговый ларек привезли в областной город из Минска — там он был последним объектом «Хутка Смачна».
Напомним, 20 апреля в Витебске
22 апреля здесь появился павильон той же сети быстрого питания,
Еще один местный портал — vitebsk.biz —
Этот торговый объект находился на Немиге и был
В Витебске на данный момент 4 объекта этой сети: привезенный из столицы павильон на улице Ленина, а также ларьки возле Смоленского рынка, на проспектах Фрунзе и Московском,
Сеть «Хутка Смачна» существует еще с 1990-х годов, долгое время она не имела явных конкурентов.
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Сеть белорусского фастфуда «Хутка Смачна» вернулась в центр Витебска - но теперь это уже не киоск, а павильон.
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