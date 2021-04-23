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«Хутка Смачна» снова в центре Витебска. Откуда привезли павильон?

23.04.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сеть белорусского фастфуда «Хутка Смачна» вернулась в центр Витебска — но теперь это уже не киоск, а павильон. Торговый ларек привезли в областной город из Минска — там он был последним объектом «Хутка Смачна».


Фото: Сергей Серебро

Напомним, 20 апреля в Витебске демонтировали киоск «Хутка Смачна», находившийся напротив Летнего амфитеатра. На его месте власти пообещали установить другой.

22 апреля здесь появился павильон той же сети быстрого питания, сообщают «Народные новости Витебска». Он — не новый и пока не работает, отмечает издание.


Новый павильон в Витебске. Фото: Сергей Серебро

Демонтаж старого киоска в Витебске. Фото: Игорь Матвеев

Еще один местный портал — vitebsk.biz — уточняет, что павильон привезли в Витебск из Минска.

Этот торговый объект находился на Немиге и был последним минским павильоном «Хутка Смачна», после того как из столицы ушла вся сеть. В мэрии отмечали, что объективно эти киоски устарели, а в связи с развитием общепита и культуры питания могла снизиться и потребность в них.


Демонтаж павильона в Минске. Фото: koko.by

В Витебске на данный момент 4 объекта этой сети: привезенный из столицы павильон на улице Ленина, а также ларьки возле Смоленского рынка, на проспектах Фрунзе и Московском, посчитал «Витебский курьер news».

Сеть «Хутка Смачна» существует еще с 1990-х годов, долгое время она не имела явных конкурентов.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сеть белорусского фастфуда «Хутка Смачна» вернулась в центр Витебска - но теперь это уже не киоск, а павильон.
 
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