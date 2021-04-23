Мингорсуд сегодня рассматривает апелляцию на приговор журналисткам «Белсат» за стрим с «Площади перемен»

Источник материала: Tut.by

23 апреля Минский городской суд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020-го вели стрим с «Площади перемен». В тот день их задержали, затем осудили на семь суток административного ареста по статье 23.34 КоАП, а позже завели на журналисток уголовное дело. В феврале прошел суд. Судья Наталья Бугук приговорила каждую к двум годам лишения свободы.



Дарья Чульцова и Катерина Андреева в день приговора, 18 февраля 2021 года. Фото: TUT.BY

Рассмотрение апелляции запланировано на 10 утра. Ни Катерина Бахвалова, ни Дарья Чульцова в процессе лично не участвует. Под стражей они находятся уже больше пяти месяцев. Сейчас — в следственной тюрьме в Жодино.

На рассмотрение дела журналисток «Белсата» суду понадобилось три дня. Напомним, их обвиняли по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 18 февраля судья Наталья Бугук приговорила их к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адвокаты журналисток подали апелляционную жалобу на приговор.

Дарью Чульцову по-прежнему защищает Александр Хаецкий. У Катерины Бахваловой новый защитник — Андрей Мочалов: ее прежнего адвоката Сергея Зикрацкого в марте лишили лицензии.

Что произошло?

Катерину Бахвалову (псевдоним — Андреева) и Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года. В тот день они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко. Более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в режиме реального времени показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции силовики вошли в квартиру, откуда велся стрим, и задержали журналисток.

Позже им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Во время следствия журналистки находились в СИЗО. На время судебного разбирательства суд отказался изменить им меру пресечения.

По мнению следствия, журналистки организовали действия, грубо нарушающие общественный порядок, что повлекло нарушение работы транспорта, а также участвовали в них. Путем озвучивания информации из «деструктивных аккаунтов в социальных сетях» они осуществили сбор активных участников протеста «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов». В обвинении указывалось, что преступление они совершали с помощью штатива, мобильных телефонов, видеокамер и жилетов с надписью «Пресса».

Защита настаивала на невиновности журналисток. В тот день, когда Катерина и Дарья вели стрим, в Минске не было мобильного интернета, то есть участники акции протеста не могли наблюдать за прямой трансляцией. В высказываниях Катерины Бахваловой эксперты-лингвисты не обнаружили призывов к каким-либо групповым действиям. По их мнению, информация, озвученная во время прямого эфира, констатирует происходящее и носит нейтральный характер. Ни один из свидетелей со стороны обвинения, которые выступали на процессе, не заявил, что именно действия журналисток привели к тому, что на площади собрались люди, а движение личного и общественного транспорта оказалось заблокированным.

— Фактически мы установили, что Катерина Бахвалова осуществляла работу журналиста. За эти действия она и Дарья Чульцова уже больше трех месяцев находятся за решеткой. Мы полагаем, что в действиях Бахваловой и Чульцовой отсутствует состав преступления, — настаивал в судебных прениях адвокат Сергей Зикрацкий.



Катерина и Дарья в первый день суда, 9 февраля 2021 года. Фото: TUT.BY

По мнению следствия, действия журналисток привели к остановке 19 маршрутов общественного транспорта, что нанесло «Минсктрансу» ущерб на более чем 11 тысяч рублей. Семьи Чульцовой и Бахваловой возместили ущерб, и предприятие отказалось от гражданского иска в отношении журналисток. Хотя на суде так и не было установлено, кто именно перекрыл движение на дороге.

В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.

Гособвинитель Алина Касьянчик запросила для журналисток два года колонии для каждой. Такое же наказание им назначила судья Наталья Бугук.

Правозащитники признали Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову политическими заключенными.