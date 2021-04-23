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Дождь, сильный ветер и мокрый снег. Какой будет погода в Гродно в выходные
23.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гродно похолодает, будет ветрено, дождливо и даже немного снежно,
В субботу обещают переменную облачность. Утром — мокрый снег, днем — дождь и сильный ветер. Днем воздух прогреется максимум до +7°С.
В воскресенье в Гродно днем будет идти дождь, который к вечеру прекратится. Днем еще и сильный ветер — и всего до +8°С.
Хороших выходных, друзья!
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В предстоящие выходные в Гродно похолодает, будет ветрено, дождливо и даже немного снежно.
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