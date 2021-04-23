Дождь, сильный ветер и мокрый снег. Какой будет погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гродно похолодает, будет ветрено, дождливо и даже немного снежно, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу обещают переменную облачность. Утром — мокрый снег, днем — дождь и сильный ветер. Днем воздух прогреется максимум до +7°С.

В воскресенье в Гродно днем будет идти дождь, который к вечеру прекратится. Днем еще и сильный ветер — и всего до +8°С.

Хороших выходных, друзья!