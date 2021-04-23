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Холодно и мокрый снег. Какой будет погода в Могилеве в выходные

23.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы отказываемся понимать, что происходит с апрелем. После, казалось бы, устойчивых +15 °С, похолодало настолько что, в Могилевской области возобновляют сезон отопления. В эти последние апрельские выходные в Могилеве будет 0…+6 °С, ветрено, возможен мокрый снег. Предварительные данные pogoda.by на следующую неделю говорят о том, что и там ожидается максимум +10 °С.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня, 23 апреля, будет облачно, максимум +9 °С.

В субботу заметно похолодает: будет +1…+6 °С, поднимется ветер, прогнозируют мокрый снег.

В воскресенье, 25 апреля, также будет ветрено, но уже без осадков. Ожидается 0…+6 °С.

В понедельник ветер утихнет, небо немного прояснится, осадков не прогнозируют. Температура воздуха сохранится примерно на прежнем уровне: 0…+7 °С.

За точным прогнозом погоды с своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе прогнозируют максимум +10 °С, но это пока предварительный прогноз.
 
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