И снова выпадет снег. Какой будет погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Апрель забыл, что он — весна? В выходные в Гомеле снова будет дождливо и холодно, предупреждает pogoda.by



Фото: Reuters

В субботу утром всего +4°C и мокрый снег. Днем — +8°C и ветер порывами до 15 м/с.

В воскресенье — еще холоднее: утром +2°C, мокрый снег, днем +7°C и небольшой дождь.

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