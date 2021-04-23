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И снова выпадет снег. Какой будет погода в Гомеле в выходные

23.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Апрель забыл, что он — весна? В выходные в Гомеле снова будет дождливо и холодно, предупреждает pogoda.by


Фото: Reuters

В субботу утром всего +4°C и мокрый снег. Днем — +8°C и ветер порывами до 15 м/с.

В воскресенье — еще холоднее: утром +2°C, мокрый снег, днем +7°C и небольшой дождь.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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