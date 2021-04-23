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И снова выпадет снег. Какой будет погода в Гомеле в выходные
23.04.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Апрель забыл, что он — весна? В выходные в Гомеле снова будет дождливо и холодно,
В субботу утром всего +4°C и мокрый снег. Днем — +8°C и ветер порывами до 15 м/с.
В воскресенье — еще холоднее: утром +2°C, мокрый снег, днем +7°C и небольшой дождь.
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Апрель забыл, что он - весна?
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