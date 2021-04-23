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Санитарные врачи: воду из крана в Минске пить можно
23.04.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Качество воды в трех районах Минска, пострадавших от ЧП в Чижовке, стабилизировалось, использовать ее в питьевых целях можно. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
— Вода может быть использована в питьевых целях, — рассказали в санитарно-эпидемиологической службе Минска.
Результаты проб соответствуют нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.
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Качество воды в трех районах Минска, пострадавших от ЧП в Чижовке, стабилизировалось, использовать ее в питьевых целях можно. Об этом сообщает телеграм-канал...
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