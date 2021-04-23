Санитарные врачи: воду из крана в Минске пить можно

Источник материала: Tut.by

Качество воды в трех районах Минска, пострадавших от ЧП в Чижовке, стабилизировалось, использовать ее в питьевых целях можно. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

— Вода может быть использована в питьевых целях, — рассказали в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Результаты проб соответствуют нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.