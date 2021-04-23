Жителям трех районов Минска разрешили снова пить воду из крана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Лабораторные исследования проб в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска показали, что вода снова чистая и пригодна для питья.

"Наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям", – говорится в сообщении Минздрава.

Как уточнили в ведомстве, микробиологические показатели в исследуемых пробах также соответствуют параметрам безопасности, которые установлены гигиеническим нормативом.

Что произошло с водой в Минске

Авария на водопроводе произошла в районе Чижовке вечером 21 апреля. Из-за ЧП без воды остались сразу три района столицы – Заводской, Ленинский и Октябрьский. Некоторые улицы были частично затоплены из-за прорыва. Жители Чижовки, Лошицы, а также района Курасовщина стали жаловаться и на то, что из кранов у них пропала вода. Там, где вода была, она была непригодна для использования.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Территорию огородили, начались аварийные работы. Около 22:10 сотрудники МЧС сообщили, что авария на водопроводе частично локализована. На место прибыла и аварийная служба "Мингаз", так как поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.

Власти выдвинули две основные версии ЧП : водопровод в Чижовке мог повредиться из-за строительных работ на объекте, где и произошла авария, а также из-за износа трубы. Это не первый подобный инцидент с водой в Минске за последнее время. Подробнее об этом читайте здесь .

Читайте также:

Видеофакт: в Степянке прорвало трубопровод – дороги залило кипятком

Горячую воду начнут отключать в Минске с 12 мая: ищите свой адрес