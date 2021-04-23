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Жителям трех районов Минска разрешили снова пить воду из крана
23.04.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Лабораторные исследования проб в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска показали, что вода снова чистая и пригодна для питья.
"Наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям", – говорится в сообщении Минздрава.
Как уточнили в ведомстве, микробиологические показатели в исследуемых пробах также соответствуют параметрам безопасности, которые установлены гигиеническим нормативом.
Что произошло с водой в Минске
Авария на водопроводе
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники "Минкводоканала" и МЧС. Территорию огородили, начались аварийные работы. Около 22:10 сотрудники МЧС сообщили, что авария на водопроводе частично локализована. На место прибыла и аварийная служба "Мингаз", так как поступила информация, что на месте происшествия поврежден и подземный газопровод среднего давления D-63 мм.
Власти выдвинули
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Столичные власти ранее рекомендовали перейти на бутилированную воду после аварии на водопроводе в Чижовке.
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