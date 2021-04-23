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На виртуальный экологический форум пригласили лидеров 40 государств с самой развитой экономикой

23.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сократить выбросы углекислого газа, ускорить отказ от угольной генерации, больше финансов направить на научные изыскания и поддержку новых технологий. Такие планы звучат на саммите по климату. На виртуальный экологический форум, приуроченный ко Дню Земли, США пригласили лидеров 40 государств с самой развитой экономикой. Общение было налажено с помощью телемостов.

Виртуальный формат не обошелся без технических заминок

С небольшой курьезной ситуации началось выступление президента России. До него высказывался французский лидер. Когда Макрон сделал паузу в речи, решили, что он закончил выступление, и в эфир вывели Владимира Путина. Позже выяснилось, что Макрон говорил в записи, которую пришлось повторить уже после выступления президента России. Саммит завершится сегодня. А в ноябре в Глазго пройдет большой климатический саммит под эгидой ООН.



 
 
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Сократить выбросы углекислого газа, ускорить отказ от угольной генерации, больше финансов направить на научные изыскания и поддержку новых технологий. Такие...
 
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