На виртуальный экологический форум пригласили лидеров 40 государств с самой развитой экономикой

Источник материала: БT

Сократить выбросы углекислого газа, ускорить отказ от угольной генерации, больше финансов направить на научные изыскания и поддержку новых технологий. Такие планы звучат на саммите по климату. На виртуальный экологический форум, приуроченный ко Дню Земли, США пригласили лидеров 40 государств с самой развитой экономикой. Общение было налажено с помощью телемостов.

Виртуальный формат не обошелся без технических заминок



С небольшой курьезной ситуации началось выступление президента России. До него высказывался французский лидер. Когда Макрон сделал паузу в речи, решили, что он закончил выступление, и в эфир вывели Владимира Путина. Позже выяснилось, что Макрон говорил в записи, которую пришлось повторить уже после выступления президента России. Саммит завершится сегодня. А в ноябре в Глазго пройдет большой климатический саммит под эгидой ООН.





