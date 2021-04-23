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Аварийные бригады вторые сутки работают на месте прорыва трубопровода на ул. Уборевича
23.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По результатам исследований, на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по показателю "мутность" и содержанию железа. Сегодня специалисты санэпидемстанции дадут окончательные заключения по всем пробам. Но жителям пока рекомендуется употреблять воду только в бытовых целях. Автоцистерны будут развозить воду и сегодня.
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