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Аварийные бригады вторые сутки работают на месте прорыва трубопровода на ул. Уборевича

23.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По причине коммунального ЧП вечером 21 апреля на несколько часов без воды остались три столичных района: Заводской, Октябрьский и Ленинский. Участок поврежденной трубы демонтировали и отправили на экспертизу. 

Аварийные бригады вторые сутки работают на месте прорыва трубопровода на ул. Уборевича

По результатам исследований, на нескольких объектах вода не соответствовала нормам по показателю "мутность" и содержанию железа. Сегодня специалисты санэпидемстанции дадут окончательные заключения по всем пробам. Но жителям пока рекомендуется употреблять воду только в бытовых целях. Автоцистерны будут развозить воду и сегодня.

 
 
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По причине коммунального ЧП вечером 21 апреля на несколько часов без воды остались три столичных района: Заводской, Октябрьский и Ленинский. Участок поврежденной...
 
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