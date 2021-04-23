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Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС запланирована поездка в Гомельскую область на экскурсию в зону отчуждения в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Старт в 8 утра с парковки магазина "Белмаркет" - это 5-й км трассы М4.







Для посещения заповедника необходимо заполнить форму регистрации на каждого участника, включая детей. Программу мероприятий, а также маршрут и контрольные точки пробега опубликуют в ближайшее время. События на Чернобыльской АЭС в эти дни вспоминают во всем мире. 26 апреля - 35 лет с момента аварии на четвертом энергоблоке.

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