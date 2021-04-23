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В Совете Министров 23 апреля проблемы белорусов будет решать Сергей Ковальчук

23.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 

Личный прием проходит по предварительной записи в Минске с 10:00. 

В Совете Министров 23 апреля проблемы белорусов будет решать Сергей Ковальчук

Завтра по традиции на связи будут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич, в столичной мэрии - заместитель председателя Александр Дорохович.



 
Теги: Минск
 
 
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В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.  Личный прием проходит по...
 
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