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А. Бузаров о визите народного депутата Украины Е. Шевченко в Беларусь

23.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинские СМИ продолжают активно обсуждать итоги недавней поездки "Слуги народа"  Евгения Шевченко к белорусскому лидеру Александру Лукашенко

По мнению известного украинского политолога-международника Андрея Бузарова, несмотря на всю нелогичность действий официального Киева по отношению к Беларуси, этот визит доказывает, что наши народы нацелены на развитие и укрепление двусторонних отношений в различных сферах и уровнях, а особенно на региональном.

Андрей Бузаров, политический аналитик (Украина): Прежде всего удивляет сама реакция некоторых псевдоэкспертов по советскому пространству, а также некоторых журналистов и политических деятелей. Обидно, что они удивляются обычному визиту, поскольку Беларусь исторически и как белорусский народ является нашими соседями, близким и ментальным языковым аспектам, и, я считаю, что чем больше политиков и экспертов будут из Беларуси, соответственно из Беларуси и будут приезжать наши коллеги, тем интереснее и динамичнее отношения будут развиваться. Убежден, что в ближайшее время будет сформирован целый пул  политиков и общественных деятелей, несмотря на ситуацию в регионе, несмотря на конъюктурщину, которая у нас происходит. Целый пул соответствующих экспертов или бизнеса, возможно элит, которые будут выступать за развитие и сохранение двусторонних отношений в различных сферах и на различных уровнях, особенно межрегиональное так называемое сотрудничество, но это уже другой вопрос.



 
 
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Украинские СМИ продолжают активно обсуждать итоги недавней поездки "Слуги народа"  Евгения Шевченко к белорусскому лидеру Александру Лукашенко.  По мнению...
 
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