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К задержанному 19 апреля экс-следователю СК Евгению Юшкевичу до сих пор не пускают адвоката

23.04.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К задержанному 19 апреля экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката. Об этом в соцсетях сообщила его девушка Валерия.


Евгений Юшкевич. Фото: Надежда Бужан, «Наша ніва»

Валерия Эйсмонт пишет, что адвокат не может попасть к своему подзащитному с момента его задержания. По ее словам, ранее сотрудники в бюро пропусков СИЗО КГБ сообщили, что разрешения от следователя на визит адвоката до сих пор нет.

Юшкевич, напомним, перестал выходить на связь 19 апреля. Позже адвокат Юшкевича Мария Колесова-Гудилина написала, что он в СИЗО КГБ. По ее словам, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма).

По месту жительства Юшкевича за эти дни дважды прошли обыски.

Это уже второе задержание Юшкевича. Первый раз его задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Тогда ему заявили, что он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). После проведения следственных действий ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

 
Теги: Минск
 
 
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