|
К задержанному 19 апреля экс-следователю СК Евгению Юшкевичу до сих пор не пускают адвоката
23.04.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К задержанному 19 апреля экс-следователю Евгению Юшкевичу не пускают адвоката. Об этом в соцсетях сообщила его девушка Валерия.
Валерия Эйсмонт пишет, что адвокат не может попасть к своему подзащитному с момента его задержания.
Юшкевич, напомним,
По месту жительства Юшкевича за эти дни дважды прошли обыски.
Это уже второе задержание Юшкевича. Первый раз его задержали 24 ноября, около 22.00, в своей квартире в Минске, где также прошел обыск. Тогда ему заявили, что он является подозреваемым по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). После проведения следственных действий ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По месту жительства Юшкевича уже дважды провели обыски.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)