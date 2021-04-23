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«Дажынкі» на Витебщине распределили на два года вперед. Какие города благоустроят и почему
23.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году региональные «Дажынкі» пройдут в Шумилино, в 2022 году — в Глубоком, а в 2023 — в Шарковщине, сообщает облисполком.
Губернатор Николай Шерстнев заявил, что из Глубокого планируют сделать «город европейского типа, чтобы туда потянулись туристы», а Шарковщину — благоустроить, так как летом через нее люди едут на Браславские озера и видят «неприглядный населенный пункт».
Этой осенью «Дажынкі» пройдут в Шумилино — райцентре в 40 км от Витебска. Там планируют благоустроить более 100 объектов и потратить на это около 26 млн рублей.
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Этой осенью «Дажынкі» пройдут в Шумилино - райцентре в 40 км от Витебска. Там планируют благоустроить более 100 объектов и потратить на это около 26 млн рублей.
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