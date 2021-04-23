«Дажынкі» на Витебщине распределили на два года вперед. Какие города благоустроят и почему

Источник материала: Tut.by

В этом году региональные «Дажынкі» пройдут в Шумилино, в 2022 году — в Глубоком, а в 2023 — в Шарковщине, сообщает облисполком.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Губернатор Николай Шерстнев заявил, что из Глубокого планируют сделать «город европейского типа, чтобы туда потянулись туристы», а Шарковщину — благоустроить, так как летом через нее люди едут на Браславские озера и видят «неприглядный населенный пункт».

Этой осенью «Дажынкі» пройдут в Шумилино — райцентре в 40 км от Витебска. Там планируют благоустроить более 100 объектов и потратить на это около 26 млн рублей.

В 2020 году фестиваль тружеников села прошел в Витебске . Областной центр встретил праздник в лучших «дажыначных» традициях: в городе навели лоск, сдали несколько крупных строек. По центральной улице прошло шествие хлеборобов, а чествовали их на главной сцене «Славянского базара» — в Летнем амфитеатре.