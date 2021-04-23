ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дажынкі» на Витебщине распределили на два года вперед. Какие города благоустроят и почему

23.04.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году региональные «Дажынкі» пройдут в Шумилино, в 2022 году — в Глубоком, а в 2023 — в Шарковщине, сообщает облисполком.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Губернатор Николай Шерстнев заявил, что из Глубокого планируют сделать «город европейского типа, чтобы туда потянулись туристы», а Шарковщину — благоустроить, так как летом через нее люди едут на Браславские озера и видят «неприглядный населенный пункт».

Этой осенью «Дажынкі» пройдут в Шумилино — райцентре в 40 км от Витебска. Там планируют благоустроить более 100 объектов и потратить на это около 26 млн рублей.

В 2020 году фестиваль тружеников села прошел в Витебске. Областной центр встретил праздник в лучших «дажыначных» традициях: в городе навели лоск, сдали несколько крупных строек. По центральной улице прошло шествие хлеборобов, а чествовали их на главной сцене «Славянского базара» — в Летнем амфитеатре.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой осенью «Дажынкі» пройдут в Шумилино - райцентре в 40 км от Витебска. Там планируют благоустроить более 100 объектов и потратить на это около 26 млн рублей.
 
Новости дня
Новости общества
 
К задержанному 19 апреля экс-следователю СК Евгению Юшкевичу до сих пор не пускают адвоката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by