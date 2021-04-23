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В четверг вечером в Малиновке задержали людей, которые вышли на дворовый марш
23.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг, 22 апреля, во дворах Малиновки задержали около 20 участников дворового марша. Об этом сообщали читатели TUT.BY, пишет и телеграм-канал «Списки задержанных».
О задержании в 22 часа в Малиновке, на улице Любимова, сообщили читатели. Вечером там проходила колонна с дворовым маршем. По
Наутро в суд Октябрьского района пришло около 10 дел по статьям КоАП 24.23 и 24.3. Еще порядка пяти дел будут рассматривать по таким же статьям в Московском и других судах Минска.
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В четверг 22 апреля во дворах Малиновки задержали около 20 участников дворового марша. Об этом сообщали читатели TUT.BY, пишет и телеграм-канал «Списки задержанных».
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