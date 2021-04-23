В четверг вечером в Малиновке задержали людей, которые вышли на дворовый марш

Источник материала: Tut.by

В четверг, 22 апреля, во дворах Малиновки задержали около 20 участников дворового марша. Об этом сообщали читатели TUT.BY, пишет и телеграм-канал «Списки задержанных».



Фото: читатель TUT.BY

О задержании в 22 часа в Малиновке, на улице Любимова, сообщили читатели. Вечером там проходила колонна с дворовым маршем. По данным телеграм-канала «Списки задержанных» в этот день задержали больше 30 человек. По информации правозащитников, многих поставили на колени на улице.

Наутро в суд Октябрьского района пришло около 10 дел по статьям КоАП 24.23 и 24.3. Еще порядка пяти дел будут рассматривать по таким же статьям в Московском и других судах Минска.