Минчанке присудили год «домашней химии» за оскорбление президента в телеграм-канале

Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района Минска вынесли приговор Ольге Насыр. Ее обвиняли в публичном оскорблении президента, подробности сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

30-летнюю Ольгу Насыр обвиняли в публичном оскорблении президента Республики Беларусь (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса). До суда женщина была под подпиской о невыезде. Раньше она принимала участие в массовом мероприятии 23 января и была задержана на трое суток.

Дело рассматривал судья Максим Трусевич. Гособвинитель — прокурор Анна Лапенок.

По материалам дела, Ольга Насыр в одном из телеграм-каналов написала сообщения с использованием ненормативной лексики в отношении руководителя страны.

Ольга разведена, у нее есть девятилетний ребенок. Раньше к уголовной ответственности не привлекалась. Вину признала полностью, раскаивается, говорит, что нужно было придержать эмоции, рассказывают волонтеры, наблюдавшие за судом.

Судья вынес такой приговор, как просил гособвинитель — год «домашней химии».