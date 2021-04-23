|
Минчанке присудили год «домашней химии» за оскорбление президента в телеграм-канале
23.04.2021 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Первомайского района Минска вынесли приговор Ольге Насыр. Ее обвиняли в публичном оскорблении президента, подробности
30-летнюю Ольгу Насыр обвиняли в публичном оскорблении президента Республики Беларусь (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса). До суда женщина была под подпиской о невыезде. Раньше она принимала участие в массовом мероприятии 23 января и была задержана на трое суток.
Дело рассматривал судья Максим Трусевич. Гособвинитель — прокурор Анна Лапенок.
По материалам дела, Ольга Насыр в одном из телеграм-каналов написала сообщения с использованием ненормативной лексики в отношении руководителя страны.
Ольга разведена, у нее есть девятилетний ребенок. Раньше к уголовной ответственности не привлекалась. Вину признала полностью, раскаивается, говорит, что нужно было придержать эмоции, рассказывают волонтеры, наблюдавшие за судом.
Судья вынес такой приговор, как просил гособвинитель — год «домашней химии».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Первомайского района Минска вынесли приговор Ольге Насыр. Ее обвиняли в публичном оскорблении президента, подробности сообщает лишенный регистрации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)