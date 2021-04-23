Тепла хочется? В апреле не дождетесь: печальный прогноз погоды

Источник материала: Tut.by

Вчера атмосферный фронт вытеснил за пределы Беларуси теплые воздушные массы и хозяином погоды стал холодный воздух, ощутимо похолодало. Прошедшей ночью на отдельных метеостанциях страны наблюдался мокрый снег. В выходные лучше не станет: воздушные массы будут поступать с акватории Норвежского моря, и в Беларуси будет прохладно. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

24 апреля, в субботу, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Днем в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +4…10°С. Порывистый западный, северо-западный ветер усилит ощущение холода, в дневные часы местами по республике ветер будет усиливаться до сильного порывистого.

25 апреля, в воскресенье, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах по северу Беларуси сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1 °С, днем +3…9 °С. Такой температурный фон на 2−5 ниже климатической нормы для этих апрельских дней.

Это похолодание продержится по меньшей мере до середины следующей недели: в стране будут господствовать холодный воздух и пониженный температурный режим.

26 апреля, в понедельник, Беларусь будет находиться под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс и фронтальных разделов с севера Европы. По стране будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1, днем +3…9.

27 апреля, во вторник, атмосферное давление начнет расти, облаков и осадков станет меньше. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная днем +4…+11°С.

28 апреля, в среду, переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −3…+4°С, максимальная днем +12°С, по югу страны будет на пару градусов теплее.

По предварительному прогнозу тепла не ожидается до конца апреля.