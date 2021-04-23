|
Гомельский областной суд оставил в силе приговор 16-летнему мальчику по «делу о коктейлях Молотова»
23.04.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомельском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор 16-летнему Никите Золотареву по так называемому делу о «коктейлях Молотова». Приговор оставили прежним.
Никита Золотарев был арестован 11 августа 2020 года по обвинению в организации массовых беспорядков, а также в незаконной деятельности в отношении боеприпасов, оружия или взрывчатых веществ.
В феврале суд Железнодорожного района Гомеля
Всех их
По
Ковалев и Золотарев вину не признали. Корнеев признал частично.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гомельском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор 16-летнему Никите Золотареву по так называемому «делу о коктейлях Молотова».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)