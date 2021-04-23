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Гомельский областной суд оставил в силе приговор 16-летнему мальчику по «делу о коктейлях Молотова»

23.04.2021 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомельском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор 16-летнему Никите Золотареву по так называемому делу о «коктейлях Молотова». Приговор оставили прежним.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

Никита Золотарев был арестован 11 августа 2020 года по обвинению в организации массовых беспорядков, а также в незаконной деятельности в отношении боеприпасов, оружия или взрывчатых веществ.

В феврале суд Железнодорожного района Гомеля приговорил несовершеннолетнего к пяти годам воспитательной колонии. Его знакомых — 29-летнего жителя Гомельского района Леонида Ковалева к шести годам колонии усиленного режима, и 26-летнего добрушанина Дмитрия Корнеева -к восьми годам колонии строгого режима.

Всех их обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, участии в массовых беспорядках (во время суда переквалифицировано на «приготовление к участию в массовых беспорядках»), а Ковалева — еще и в их организации и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

По версии следствия, Ковалев изготовил два «коктейля Молотова», перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. Вечером 10 августа он приехал в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана — Корнеева и Золотарева. Мужчина передал новым знакомым «коктейли Молотова» для того, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия — поджечь городской автобус или автозак. На пути молодые люди встретили военнослужащих воинской части 5525 и убежали, а Корнеев бросил бутылку в их сторону. Никто не пострадал.

Ковалев и Золотарев вину не признали. Корнеев признал частично.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в Гомельском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на приговор 16-летнему Никите Золотареву по так называемому «делу о коктейлях Молотова».
 
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