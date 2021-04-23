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В какие страны могут путешествовать белорусы в этом сезоне?
23.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Туристам на заметку. Албания, Танзания, Мексика и Доминикана принимают белорусских туристов без ПЦР-теста на COVID-19. В Республиканском союзе туристических организаций журналистам рассказали, куда могут путешествовать белорусы в этом сезоне. Также наши туристы могут посетить, но с отрицательным результатом ПЦР, Турцию, Египет, Тунис, Болгарию, Кубу, Шри-Ланку, Тайланд, Мальдивы, Кипр, Грузию, Сербию, ОАЭ, Грецию (открывается с 14 мая), а вот в Черногорию можно с 22 апреля уже без теста.
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Туристам на заметку. Албания, Танзания, Мексика и Доминикана принимают белорусских туристов без ПЦР-теста на COVID-19. В Республиканском союзе туристических...
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