В какие страны могут путешествовать белорусы в этом сезоне?

Источник материала: БT

Туристам на заметку. Албания, Танзания, Мексика и Доминикана принимают белорусских туристов без ПЦР-теста на COVID-19. В Республиканском союзе туристических организаций журналистам рассказали, куда могут путешествовать белорусы в этом сезоне. Также наши туристы могут посетить, но с отрицательным результатом ПЦР, Турцию, Египет, Тунис, Болгарию, Кубу, Шри-Ланку, Тайланд, Мальдивы, Кипр, Грузию, Сербию, ОАЭ, Грецию (открывается с 14 мая), а вот в Черногорию можно с 22 апреля уже без теста.